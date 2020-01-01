«ПортCity» кличе на виставку картин луцької художниці*

Маргарити Паламарчук.



Про це повідомляє адміністрація закладу.



Тема виставки: «Відчуття і передчуття» (змішані техніки).

Маргарита Паламарчук – оригінальна луцька художниця, яка експерементує з фактурними поверхнями використовуючи скло та дзеркало у поєднанні з олійними та акриловими фарбами, що дає цікаві візуальні ефекти.



Тож усіх охочих запрошують насолодитись мистецтвом вживу з 16.10. по 29.10 щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ "ПортCity".

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Вхід вільний!

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