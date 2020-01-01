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«ПортCity» кличе на виставку картин луцької художниці*

«ПортCity» кличе на виставку картин луцької художниці*
У ART-просторі ТРЦ "ПортCity" – виставка художниці Маргарити Паламарчук.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Тема виставки: «Відчуття і передчуття» (змішані техніки).
Маргарита Паламарчук – оригінальна луцька художниця, яка експерементує з фактурними поверхнями використовуючи скло та дзеркало у поєднанні з олійними та акриловими фарбами, що дає цікаві візуальні ефекти.

Тож усіх охочих запрошують насолодитись мистецтвом вживу з 16.10. по 29.10 щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ "ПортCity".

Вхід вільний!

«ПортCity» кличе на виставку картин луцької художниці*
«ПортCity» кличе на виставку картин луцької художниці*

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Теги: ПортCity, виставка, картини
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