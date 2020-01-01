«ПортCity» кличе на виставку картин луцької художниці*
Сьогодні, 10:35
У ART-просторі ТРЦ "ПортCity" – виставка художниці Маргарити Паламарчук.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: «Відчуття і передчуття» (змішані техніки).
Маргарита Паламарчук – оригінальна луцька художниця, яка експерементує з фактурними поверхнями використовуючи скло та дзеркало у поєднанні з олійними та акриловими фарбами, що дає цікаві візуальні ефекти.
Тож усіх охочих запрошують насолодитись мистецтвом вживу з 16.10. по 29.10 щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ "ПортCity".
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Вхід вільний!
⠀
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Тема виставки: «Відчуття і передчуття» (змішані техніки).
Маргарита Паламарчук – оригінальна луцька художниця, яка експерементує з фактурними поверхнями використовуючи скло та дзеркало у поєднанні з олійними та акриловими фарбами, що дає цікаві візуальні ефекти.
Тож усіх охочих запрошують насолодитись мистецтвом вживу з 16.10. по 29.10 щодня з 10:00 до 22:00 на 3-му поверсі ТРЦ "ПортCity".
⠀
Вхід вільний!
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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