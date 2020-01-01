Головний лікар нововолинської лікарні захворів на СOVID-19

Віктор Мороз хворіє коронавірусом.



Про це



Мороз був госпіталізований в лікарню у Луцьку. Зазначають, що хворий проходить кисневу терапію.



Нагадаємо, загалом у Нововолинську зареєстровано 996 випадків захворювання на СOVID-19. За добу 23-го жовтня виявили нових 23.

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