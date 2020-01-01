На Львівщині в аварії загинуло троє людей
Сьогодні, 10:40
На автодорозі Київ-Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району трапилася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення автівок загинули три людини, ще одна постраждала.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 жовтня о 19.35, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot, 32-річний львів’янин не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Renault Scenic, за кермом якого перебував 65-річний мешканець Львова.
Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинули троє осіб – 73-річна пасажирка автомобіля Renault, а також водій Peugeot та його 34-річний пасажир. Особисті дані загиблих уточнюються. Водія легковика Renault з травмами доставили до лікарні.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до десяти років позбавлення волі . Досудове розслідування триває.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 23 жовтня о 19.35, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Peugeot, 32-річний львів’янин не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем Renault Scenic, за кермом якого перебував 65-річний мешканець Львова.
Від травм, отриманих внаслідок ДТП, на місці загинули троє осіб – 73-річна пасажирка автомобіля Renault, а також водій Peugeot та його 34-річний пасажир. Особисті дані загиблих уточнюються. Водія легковика Renault з травмами доставили до лікарні.
За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до десяти років позбавлення волі . Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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