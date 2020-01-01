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Українцям у грудні перерахують пенсії: хто зможе отримати більше

Українцям у грудні перерахують пенсії: хто зможе отримати більше
В Україні у грудні 2020 року проведуть перерахунок максимальної і мінімальної пенсії. Її підвищать на 57 і 570 грн відповідно.

Як повідомляє OBOZREVATEL, відбудеться також підвищення доплат за стаж понад норму.

З 1 грудня 2020 року:

- мінімальну пенсію підвищать з 1712 до 1769 грн,

- максимальну – з 17 120 до 17 690 грн.

Зараз надбавка за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам становить 17,1 грн, то вже через два місяці вона збільшиться до 17,6 грн.

Варто відзначити, що українці, які зараз мають повний стаж, отримують щонайменше 2100 грн. На них фактично підвищення мінімальної пенсії не вплине, однак за рахунок зростання доплати їх виплати можуть трохи збільшитися.

Максимальну пенсію може отримати українець з 35 роками стажу і "білою" зарплатою в розмірі близько 53 тисяч гривень.

В Україні у 2021 році на пенсію у 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. Так, мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців. Водночас, щоб докупити рік стажу, доведеться заплатити 31 680 грн (в січні було 24 937 грн).

У 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.

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Теги: пенсії, виплати, перерахунок
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