У Ківерцівському районі сталась смертельна аварія





Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 23 жовтня, близько 22 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Водій автомобіля Ford, 29-річний місцевий житель, зіткнувся з електроопорою. Внаслідок автопригоди 64-річний пасажир транспортного засобу загинув на місці.



За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлює слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селищі Цумань Ківерцівського району сталась смертельна ДТП.Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 23 жовтня, близько 22 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Водій автомобіля Ford, 29-річний місцевий житель, зіткнувся з електроопорою. Внаслідок автопригоди 64-річний пасажир транспортного засобу загинув на місці.За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлює слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію