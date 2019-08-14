У Ківерцівському районі сталась смертельна аварія
Сьогодні, 11:29
В селищі Цумань Ківерцівського району сталась смертельна ДТП.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 23 жовтня, близько 22 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій автомобіля Ford, 29-річний місцевий житель, зіткнувся з електроопорою. Внаслідок автопригоди 64-річний пасажир транспортного засобу загинув на місці.
За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлює слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 23 жовтня, близько 22 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Водій автомобіля Ford, 29-річний місцевий житель, зіткнувся з електроопорою. Внаслідок автопригоди 64-річний пасажир транспортного засобу загинув на місці.
За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлює слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Президент Польщі Анджей Дуда захворів на коронавірус
Сьогодні, 12:01
У Ківерцівському районі сталась смертельна аварія
Сьогодні, 11:29
У Рівному директору водоканалу вночі підпалили Mercedes
Сьогодні, 11:23
П’ять смертей та 217 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:46
На Львівщині в аварії загинуло троє людей
Сьогодні, 10:40