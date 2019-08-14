вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ківерцівському районі сталась смертельна аварія

У Ківерцівському районі сталась смертельна аварія
В селищі Цумань Ківерцівського району сталась смертельна ДТП.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась учора, 23 жовтня, близько 22 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Водій автомобіля Ford, 29-річний місцевий житель, зіткнувся з електроопорою. Внаслідок автопригоди 64-річний пасажир транспортного засобу загинув на місці.

За фактом летальної ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Всі обставини аварії встановлює слідство.

У Ківерцівському районі сталась смертельна аварія


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Цумань, аварія, смерть, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент Польщі Анджей Дуда захворів на коронавірус
Сьогодні, 12:01
У Ківерцівському районі сталась смертельна аварія
Сьогодні, 11:29
У Рівному директору водоканалу вночі підпалили Mercedes
Сьогодні, 11:23
П’ять смертей та 217 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:46
На Львівщині в аварії загинуло троє людей
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
Молодик, який на смерть збив волинянина, відбувся умовним покаранням Молодик, який на смерть збив волинянина, відбувся умовним покаранням
14 серпень, 2019, 17:14
В аварії на Волині, у якій зіткнулися вантажівка і «швидка», загинув чоловік В аварії на Волині, у якій зіткнулися вантажівка і «швидка», загинув чоловік
01 липень, 2019, 16:08
На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО На Волині п'яний хлопець на смерть збив велосипедиста. ФОТО
25 квітень, 2019, 12:06
У Луцьку автомобіль переїхав чоловіка на смерть. ФОТО У Луцьку автомобіль переїхав чоловіка на смерть. ФОТО
03 березень, 2019, 01:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Президент Польщі Анджей Дуда захворів на коронавірус
Сьогодні, 12:01
 0
У Ківерцівському районі сталась смертельна аварія
Сьогодні, 11:29
 0
У Рівному директору водоканалу вночі підпалили Mercedes
Сьогодні, 11:23
 0
П’ять смертей та 217 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:46
 0
На Львівщині в аварії загинуло троє людей
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8