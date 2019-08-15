Президент Польщі Анджей Дуда захворів на коронавірус

Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на коронавірус.



Про це у Twitter повідомив його речник Блажей Спихальський, - пише



За його словами, Дуда почувається добре.



«Панство, згідно з рекомендаціями учора президент Анджей Дуда пройшов тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Президент у порядку. Ми перебуваємо у постійному контакті з відповідними медичними службами», – написав він.



Варто зауважити, що 11-13 жовтня польський президент зустрічався у Києві з Володимиром Зеленським.







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