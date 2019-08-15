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Президент Польщі Анджей Дуда захворів на коронавірус

Президент Польщі Анджей Дуда захворів на коронавірус
Президент Польщі Анджей Дуда отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це у Twitter повідомив його речник Блажей Спихальський, - пише УНІАН.

За його словами, Дуда почувається добре.

«Панство, згідно з рекомендаціями учора президент Анджей Дуда пройшов тест на коронавірус. Результат виявився позитивним. Президент у порядку. Ми перебуваємо у постійному контакті з відповідними медичними службами», – написав він.

Варто зауважити, що 11-13 жовтня польський президент зустрічався у Києві з Володимиром Зеленським.



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Теги: президент Польщі, Анджей Дуда
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