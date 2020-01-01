вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка України. ФОТО

Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка України. ФОТО
Організатор новорічних святкувань та інших мистецьких заходів у Києві компанія "Folk Ukraine" розповіли, яким буде Новий рік на Софійській площі.

Про це пише видання Главком.

«Цей Новий рік буде справді особливим! І ми не про наболілу пандемію, а про справжню казку, яку наша команда готує для вас!» - йдеться в повідомленні компанії на Facebook.

Тематика цього Нового року на Софійській площі – «Казковий ліс».

Організатори свята повідомили «найочікуванішу новину» про героїню свята – ялинку. «Понад 10 км гірлянд; понад 1500 іграшок, а висота цієї красуні 31 м», - розповіли у Folk Ukraine.

Стало відомо, що попри карантин у Києві не відмовляться від новорічного святкування. Щоправда, без концертів та фудкортів. Головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. В її основі буде створено великий пень, а сама ялинка буде штучною.

Нагадаємо, минулого року тематикою свята на Софійській площі була казка про Лускунчика в поєднанні з українськими традиціями. А у святковому містечку курсував чарівний полярний експреc.
Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка України. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: новорічна ялинка України, фото, ескіз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через вирубки дубові дерева – під загрозою: волинян просять допомогти зібрати жолуді
Сьогодні, 22:25
Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка України. ФОТО
Сьогодні, 21:42
На Волині чоловік випав з вікна готелю. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
Вечірка, подарунки і фуршет: як на «Супернові» святкували День сусіда. ВІДЕО*
Сьогодні, 20:35
Кому на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень: перелік вакансій
Сьогодні, 19:24
Схожі новини
Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО Курортне селище Волині у променях вечірнього сонця. ФОТО
03 жовтень, 18:20
На картині «Мона Ліза» виявили прихований малюнок. ФОТО На картині «Мона Ліза» виявили прихований малюнок. ФОТО
01 жовтень, 05:34
Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО Яскраві вогні і завод, що «не спить»: показали, який вигляд з висоти вночі має місто на Волині. ФОТО
25 вересень, 20:24
Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО Захопливі світлини заходу сонця на Світязі. ФОТО
25 вересень, 19:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через вирубки дубові дерева – під загрозою: волинян просять допомогти зібрати жолуді
Сьогодні, 22:25
 0
Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка України. ФОТО
Сьогодні, 21:42
 0
На Волині чоловік випав з вікна готелю. ВІДЕО
Сьогодні, 21:14
 0
Вечірка, подарунки і фуршет: як на «Супернові» святкували День сусіда. ВІДЕО*
Сьогодні, 20:35
 0
Кому на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень: перелік вакансій
Сьогодні, 19:24
 0
Медіа
відео
1/8