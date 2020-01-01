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Під Луцьком в аварії зіткнулись 5 автівок, рух трасою – ускладнений. ФОТО. ВІДЕО

Під Луцьком в аварії зіткнулись 5 автівок, рух трасою – ускладнений. ФОТО. ВІДЕО
В селі Рованці, що поблизу Луцька, зіткнулись 5 авто. Рух цією ділянкою дороги ускладнений.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія трапилась 24 жовтня близько 11 години. Зазначається, що один в одного по черзі в’їхали Volkswagen,Audi та три Opel. Зі слів очевидців, аварія сталась через раптову зупинку одного з авто та недотримання безпечної швидкості і дистанції.

На місці ДТП працює поліція, подробиці – згодом.
Під Луцьком в аварії зіткнулись 5 автівок, рух трасою – ускладнений. ФОТО. ВІДЕО
Під Луцьком в аварії зіткнулись 5 автівок, рух трасою – ускладнений. ФОТО. ВІДЕО
Під Луцьком в аварії зіткнулись 5 автівок, рух трасою – ускладнений. ФОТО. ВІДЕО
Під Луцьком в аварії зіткнулись 5 автівок, рух трасою – ускладнений. ФОТО. ВІДЕО
Під Луцьком в аварії зіткнулись 5 автівок, рух трасою – ускладнений. ФОТО. ВІДЕО
Під Луцьком в аварії зіткнулись 5 автівок, рух трасою – ускладнений. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Рованці, аварія, авто
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