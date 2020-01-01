Під Луцьком в аварії зіткнулись 5 автівок, рух трасою – ускладнений. ФОТО. ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству



Аварія трапилась 24 жовтня близько 11 години. Зазначається, що один в одного по черзі в’їхали Volkswagen,Audi та три Opel. Зі слів очевидців, аварія сталась через раптову зупинку одного з авто та недотримання безпечної швидкості і дистанції.



На місці ДТП працює поліція, подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Рованці, що поблизу Луцька, зіткнулись 5 авто. Рух цією ділянкою дороги ускладнений.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія трапилась 24 жовтня близько 11 години. Зазначається, що один в одного по черзі в’їхали Volkswagen,Audi та три Opel. Зі слів очевидців, аварія сталась через раптову зупинку одного з авто та недотримання безпечної швидкості і дистанції.На місці ДТП працює поліція, подробиці – згодом.

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