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До Луцька привезли шість «живих» скульптур. ВІДЕО

До Луцька привезли шість «живих» скульптур. ВІДЕО
У Луцьку презентують виставку скульптур із силікону. Такі скульптури на Волині експонуватимуться вперше.

Про розповіла Суспільному директорка краєзнавчого музею Оксана Важатко.

Мімічні зморшки, натуральне волосся, пори на обличчі та інші деталі роблять фігури повністю подібними на людське тіло. Виставку під назвою "Українці" підготувало подружжя київських скульпторів – Олег Цьось і Альбіна Сафонова.

Скульпторка Альбіна Сафонова розповідає, що над роботами працювала невелика команда майстрів – хтось робив каркас, хтось вживлював волосся, робив мімічні зморшки, створював очі та інші елементи.

"Силікон наближений до фактури тіла, він схожий на віск. Але силікон сучасний матеріал, він може витримувати температури. Нам цікаво створювати постатей української історії та сьогодення", - розповіла скульпторка. З її слів, при виготовленні скульптур використовували також людське волосся та буйволину шерсть.

Робота над кожною фігурою тривала понад два місяці, розповідає художник-скульптор Олег Цьось: "Ми хотіли зробити Лесю Українку з посмішкою, вона дуже рідко де буває на фотографіях з посмішкою, хотіли зробити Івана Мазепу. Я завжди хотів зробити звичайних людей, які ходили тут без всіх орденів і доспіхів".

Зі слів директорки Волинського краєзнавчого музею Оксани Важатко, скульптори привезли свої роботи до Луцька частинами, деякий одяг на фігурах – із фондів краєзнавчого музею.

Виставка буде відкрита для відвідувачів музею з 15:00 24 жовтня і триватиме протягом місяця.


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Теги: виставка, скульптури, силікон
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