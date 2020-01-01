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Родина волинянина, який отримав вогнепальне поранення, просить допомоги на лікування

Родина волинянина, який отримав вогнепальне поранення, просить допомоги на лікування
Родина із села Сильне Любомльського району просить допомоги на лікування та реабілітацію Томчука Дмитра Михайловича.

Заазначається, що чоловік 1983 року народження, отримав вогнепальне поранення хребта з повним пошкодженням спинного мозку, - пише Район.Любомль.

Наразі він перебуває на лікуванні в нейрохірургічному відділенні Волинської обласної клінічної лікарні, його стан – важкий.

В травмованого чоловіка – дружина і троє дітей, старший син – з вродженою вадою серця, також потребує дороговартісної операції.

Родина Дмитра Томчука просить небайдужих підтримати її у скрутний час.

«Дуже сумно, коли життя рідної людини залежить від грошей. Наша родина просить відгукнутися добрих людей, проявити милосердя і допомогти повернути здоров’я багатодітному батькові. На жаль, без вашої підтримки ми не зможемо цього зробити, бо суми, які потрібні на лікування, для нас непідйомні. Будемо невимовно вдячні за кожну гривню, репост, корисну пораду. Адже разом ми – сила», – пишуть рідні в листі до редакції.

Допомогти коштами на лікування можна, перерахувавши кошти на картку ПриватБанку:

4149 4996 4184 5951 (Томчук Дмитро Михайлович).

Телефон 068 017 34 42 (дружина Наталія).

Родина волинянина, який отримав вогнепальне поранення, просить допомоги на лікування
Родина волинянина, який отримав вогнепальне поранення, просить допомоги на лікування

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Теги: допомога, кошти, родина, вогнепальне поранення, Томчук Дмитро
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