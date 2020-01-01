Як не підчепити COVID-19 на виборчій дільниці: поради від лікарки





Як убезпечити себе, йдучи на голосування, Світлана Куніцина.



"Ніхто не стане заперечувати, що нинішня ситуація з COVID-19 в Україні далеко не настільки безхмарна, як була ще півтора-два місяці тому. Тому я б сказала, що я, як громадянка України, як лікарка і як людина, не стала б засуджувати тих людей, які відмовляться від походу на вибори, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу. У кожного є право вибору. Однак ті, хто все-таки вирішив піти на вибори, а їх буде більшість, повинні розуміти, що вони мають захистити себе від зараження і не тільки для того, щоб не захворіти самим, а й щоб не стати в подальшому джерелами інфікування для оточення і не сприяти подальшому поширенню інфекції", — говорить Світлана Куніцина.



Інфекціоністка нагадує, що в профілактиці коронавирусної інфекції важливо виходити з трьох простих постулатів, про які йдеться вже мінімум пів року, це — маски, соціальна дистанція і чисті руки.



"Виходячи з дому, ми повинні розуміти, що можемо зіткнутися з інфекцією де завгодно, а в місцях найбільшого скупчення людей природно ці ризики набагато вищі. На виборчих дільницях формується досить щільний потік людей. Було б непогано розділити за часом ці потоки. Бачила в Інтернеті заклики, щоб до певного часу йшли люди старшого віку, а після 17:00, наприклад, молодші. Це було б непогано, але це дуже складно зробити, практично нереально рівномірно розділити потоки виборців", — говорить Світлана Куніцина.



Вона зазначає, що кожен виборець повинен сам подбати про свою безпеку, виконуючи звичайні правила.



"Перше, підходячи до дільниці, ми повинні розуміти, що через ці двері пройшла велика кількість людей, і вони бралися за цю дверну ручку. Тому, краще якщо ви будете в рукавичках, або будете мати санітайзер і зможете обробити ним руки. Обов'язково для себе ми повинні пам'ятати, що небажано торкатися руками обличчя. Якщо ви в рукавичках, то ймовірність дотику до обличчя мінімізується. Точно так само, коли ви в масці. Вона мінімізує нас від зараження повітряно-крапельним шляхом від тих людей, які перебувають поруч. І якщо наш ніс і рот будуть закриті, ми менше до них будемо торкатися.



Хочу звернути увагу на маски. Маска — повинна бути одноразовою і новою, і головне — одягнена правильно, повністю прикривши ніс і рот. На жаль, ми не можемо стверджувати, що наші люди не використовують одноразові маски повторно. Ми помічаємо, що у нас люди носять одноразові маски не те що годинами, а днями, тижнями і навіть місяцями, судячи з їх станом. Маска не повинна зніматися весь період перебування в замкнутому просторі. Після походу на виборчу дільницю її треба утилізувати.



Також, ми повинні розуміти, що ті самі ручки, які є у членів виборчої комісії і в кабінках для голосування, теж можуть бути фактором передачі вірусу. Бажано мати з собою свою ручку, щоб менше торкатися до тих поверхонь, до яких торкалися інші люди і у великій кількості.



Перебуваючи на виборчій дільниці, бажано не вставати в чергу і дотримуватися соціальної дистанції ", — радить Світлана Куніцина.



Також вона рекомендує прийшовши додому після голосування, зняти маску й рукавички і ретельно помити руки з милом і обличчя та прополоскати горло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 жовтня українці підуть на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос за депутатів і партії до місцевих органів виконавчої влади. Разом з виконанням громадянського обов'язку слід подбати про власну безпеку і здоров'я, оскільки ситуація з коронавірусом в країні напружена, а підхопити його на виборчій дільниці, куди прийдуть тисячі людей, нескладно.Як убезпечити себе, йдучи на голосування, ТСН.ua розповіла лікарка-інфекціоністка з Кривого Рогу"Ніхто не стане заперечувати, що нинішня ситуація з COVID-19 в Україні далеко не настільки безхмарна, як була ще півтора-два місяці тому. Тому я б сказала, що я, як громадянка України, як лікарка і як людина, не стала б засуджувати тих людей, які відмовляться від походу на вибори, щоб не захворіти на коронавірусну хворобу. У кожного є право вибору. Однак ті, хто все-таки вирішив піти на вибори, а їх буде більшість, повинні розуміти, що вони мають захистити себе від зараження і не тільки для того, щоб не захворіти самим, а й щоб не стати в подальшому джерелами інфікування для оточення і не сприяти подальшому поширенню інфекції", — говорить Світлана Куніцина.Інфекціоністка нагадує, що в профілактиці коронавирусної інфекції важливо виходити з трьох простих постулатів, про які йдеться вже мінімум пів року, це — маски, соціальна дистанція і чисті руки."Виходячи з дому, ми повинні розуміти, що можемо зіткнутися з інфекцією де завгодно, а в місцях найбільшого скупчення людей природно ці ризики набагато вищі. На виборчих дільницях формується досить щільний потік людей. Було б непогано розділити за часом ці потоки. Бачила в Інтернеті заклики, щоб до певного часу йшли люди старшого віку, а після 17:00, наприклад, молодші. Це було б непогано, але це дуже складно зробити, практично нереально рівномірно розділити потоки виборців", — говорить Світлана Куніцина.Вона зазначає, що кожен виборець повинен сам подбати про свою безпеку, виконуючи звичайні правила."Перше, підходячи до дільниці, ми повинні розуміти, що через ці двері пройшла велика кількість людей, і вони бралися за цю дверну ручку. Тому, краще якщо ви будете в рукавичках, або будете мати санітайзер і зможете обробити ним руки. Обов'язково для себе ми повинні пам'ятати, що небажано торкатися руками обличчя. Якщо ви в рукавичках, то ймовірність дотику до обличчя мінімізується. Точно так само, коли ви в масці. Вона мінімізує нас від зараження повітряно-крапельним шляхом від тих людей, які перебувають поруч. І якщо наш ніс і рот будуть закриті, ми менше до них будемо торкатися.Хочу звернути увагу на маски. Маска — повинна бути одноразовою і новою, і головне — одягнена правильно, повністю прикривши ніс і рот. На жаль, ми не можемо стверджувати, що наші люди не використовують одноразові маски повторно. Ми помічаємо, що у нас люди носять одноразові маски не те що годинами, а днями, тижнями і навіть місяцями, судячи з їх станом. Маска не повинна зніматися весь період перебування в замкнутому просторі. Після походу на виборчу дільницю її треба утилізувати.Також, ми повинні розуміти, що ті самі ручки, які є у членів виборчої комісії і в кабінках для голосування, теж можуть бути фактором передачі вірусу. Бажано мати з собою свою ручку, щоб менше торкатися до тих поверхонь, до яких торкалися інші люди і у великій кількості.Перебуваючи на виборчій дільниці, бажано не вставати в чергу і дотримуватися соціальної дистанції ", — радить Світлана Куніцина.Також вона рекомендує прийшовши додому після голосування, зняти маску й рукавички і ретельно помити руки з милом і обличчя та прополоскати горло.

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