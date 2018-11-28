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«Укрзалізниця» з 26 жовтня відновлює продаж квитків з більшості раніше закритих станцій

«Укрзалізниця» з 26 жовтня відновлює продаж квитків з більшості раніше закритих станцій
Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила "Укрзалізниці" поновити рух на більшості раніше закритих станцій.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Відтак, з 00:01 26 жовтня відкриють продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка, Суми на такі поїзди:

№ 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;

№ 7/8 Київ — Чернівці;

№ 12/11 Одеса — Львів;

№ 15/16 Харків — Рахів;

№ 21/22 Харків — Трускавець;

№ 41/42 Дніпро — Трускавець;

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

№ 49/50 Київ — Трускавець;

№ 72/71 Запоріжжя — Київ;

№ 76/75 Кривий Ріг — Київ;

№ 81/82 Київ — Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь — Київ;

№ 86/85 Львів — Новоолексiївка;

№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

№ 98/97 Ковель — Київ;

№ 102/101 Київ — Херсон;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№ 110/109 Львів — Херсон;

№ 116/115 Київ — Бердянськ;

№ 118/117 Чернівці — Київ;

№ 122/121 Миколаїв — Київ;

№ 136/135 Одеса — Чернівці;

№ 217/218 Київ — Рахів;

№ 702/701 Львів — Чернівці;

№ 715/716 Київ — Львів;

№ 732/731 Київ — Запоріжжя;

№ 734/733 Київ — Покровськ;

№ 738/737 Київ — Запоріжжя;

№ 739/740 Київ —Кривий Ріг;

№ 743/744 Київ — Львів;

№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;

№ 766/765 Київ — Херсон;

№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

№ 772/771 Хмельницький — Київ;

№ 779/780 Суми — Київ — Вінниця;

№ 782/781 Черкаси — Київ.

Також з 26 жовтня 2020 року буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на наступні поїзди:

№ 106/105 Київ — Одеса;

№ 108/107 Одеса — Ужгород;

№136/135 Одеса — Чернівці;

№ 146/145 Київ — Ізмаїл;

№ 763/764 Київ — Одеса.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станцію Подільськ без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

Зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в «особистому кабінеті користувача.

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Теги: Укрзалізниця, квитки
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