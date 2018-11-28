«Укрзалізниця» з 26 жовтня відновлює продаж квитків з більшості раніше закритих станцій

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила "Укрзалізниці" поновити рух на більшості раніше закритих станцій.Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укрзалізниці".Відтак, з 00:01 26 жовтня відкриють продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів-Пасажирський, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т.Шевченка, Суми на такі поїзди:№ 1/2 Костянтинівка — Івано-Франківськ;№ 7/8 Київ — Чернівці;№ 12/11 Одеса — Львів;№ 15/16 Харків — Рахів;№ 21/22 Харків — Трускавець;№ 41/42 Дніпро — Трускавець;№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ;№ 49/50 Київ — Трускавець;№ 72/71 Запоріжжя — Київ;№ 76/75 Кривий Ріг — Київ;№ 81/82 Київ — Ужгород;№ 84/83 Маріуполь — Київ;№ 86/85 Львів — Новоолексiївка;№ 88/87 Ковель — Новоолексіївка;№ 98/97 Ковель — Київ;№ 102/101 Київ — Херсон;№ 108/107 Одеса — Ужгород;№ 110/109 Львів — Херсон;№ 116/115 Київ — Бердянськ;№ 118/117 Чернівці — Київ;№ 122/121 Миколаїв — Київ;№ 136/135 Одеса — Чернівці;№ 217/218 Київ — Рахів;№ 702/701 Львів — Чернівці;№ 715/716 Київ — Львів;№ 732/731 Київ — Запоріжжя;№ 734/733 Київ — Покровськ;№ 738/737 Київ — Запоріжжя;№ 739/740 Київ —Кривий Ріг;№ 743/744 Київ — Львів;№ 749/750 Київ Івано-Франківськ;№ 766/765 Київ — Херсон;№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;№ 772/771 Хмельницький — Київ;№ 779/780 Суми — Київ — Вінниця;№ 782/781 Черкаси — Київ.Також з 26 жовтня 2020 року буде закрито продаж квитків зі станції Подільськ на наступні поїзди:№ 106/105 Київ — Одеса;№ 108/107 Одеса — Ужгород;№136/135 Одеса — Чернівці;№ 146/145 Київ — Ізмаїл;№ 763/764 Київ — Одеса.До врегулювання ситуації зазначені поїзди прослідують через станцію Подільськ без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.Зауважують, що у разі відмови пасажира від поїздки до відправлення поїзда та не пізніше 1 години після його відправлення зі станції зазначеної у проїзному документі, повернення платежів за такі проїзні документи проводиться в повному об’ємі пунктами продажу або через електронні канали зв’язку в «особистому кабінеті користувача.