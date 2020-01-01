На Волині судили горе-чоловіка, який під час сварки бив і душив дружину





Про це йдеться в ухвалі суду від 15 жовтня 2020 року, - пише



Зазначається, що 26 вересня 2020 року о 23:00, перебуваючи на узбіччі автомобільної дороги, чоловік під час сварки підійшов до своєї дружини та руками штовхнув її в груди. Унаслідок цього жінка впала на землю. Далі він схопив її за шию та почав душити.



Після цього умисно ударив її кулаком правої руки по обличчю, після чого продовжив душити. Після цих дій жінка впала на землю. Тоді чоловік наніс не менше десяти ударів ногами по її тулубу, спині, руках і ногах, спричинивши потерпілій легкі тілесні ушкодження.



Чоловік обвинувачується у вчиненні кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України.



Обвинувачений у підготовчому судовому засіданні подав клопотання, в якому просить звільнити його від кримінальної відповідальності України та провадження в справі закрити, оскільки він з потерпілою примирився, завдану шкоду відшкодував, у вчиненому розкаюється, визнає себе винним у вчиненні кримінального правопорушення та підтвердив фактичні обставини справи.



Потерпіла у підготовчому судовому засіданні просить провадження в справі закрити, оскільки вони з обвинуваченим примирилися, їй відшкодовано шкоду, наслідки закриття провадження їй зрозумілі, претензій до обвинуваченого не має.



У підготовчому судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання не заперечив.



Суд звільнив чоловік від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілою та закрив кримінальне провадження.



Зазначимо, що раніше чоловік не мав судимостей та утримує двох неповнолітніх дітей.



Головне фото – ілюстративне.

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