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На виїзді з Рівного – автотроща: одна людина загинула і восьмеро отримали травми. ФОТО

На виїзді з Рівного – автотроща: одна людина загинула і восьмеро отримали травми. ФОТО
У Рівному на вулиці Чорновола трапилась смертельна аварія.

Автопригода за участю трьох транспортних засбоив сталася сьогодні, 24 жовтня, близько 16 години, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Наразі відомо, що зіткнулося три авто: Citroen, Geely та маршрутне таксі «Богдан» сполученням «Рівне-Здолбунів».

Внаслідок ДТП загинула одна особа — водій автомобіля Geely. За попередньою інформацією іще восьмеро отримали травми, зокрема троє пасажирів вказаного авто.

На місці події працюють слідчі, рятувальники та патрульна поліція.

На виїзді з Рівного – автотроща: одна людина загинула і восьмеро отримали травми. ФОТО
На виїзді з Рівного – автотроща: одна людина загинула і восьмеро отримали травми. ФОТО
На виїзді з Рівного – автотроща: одна людина загинула і восьмеро отримали травми. ФОТО




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Теги: Рівне, автотроща
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