На виїзді з Рівного – автотроща: одна людина загинула і восьмеро отримали травми. ФОТО





Автопригода за участю трьох транспортних засбоив сталася сьогодні, 24 жовтня, близько 16 години, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.



Наразі відомо, що зіткнулося три авто: Citroen, Geely та маршрутне таксі «Богдан» сполученням «Рівне-Здолбунів».



Внаслідок ДТП загинула одна особа — водій автомобіля Geely. За попередньою інформацією іще восьмеро отримали травми, зокрема троє пасажирів вказаного авто.



На місці події працюють слідчі, рятувальники та патрульна поліція.











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