Вечірка, подарунки і фуршет: як на «Супернові» святкували День сусіда. ВІДЕО*





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“Житло, яке ми збудували тут, було дуже новаторським і ми хвилювалися, чи все вийде. А сьогодні ми горді за те, якою є “Супернова”, - звернувся до мешканців директор Будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський.



Представник генпідрядника Сергій Стрихарчук запропонував зберегти традицію Днів сусіда і відзначати їх у “Супернові” щороку 9 жовтня.





Про деталі святкування також можна почитати у фоторепортажі “Жовтий дим, супергерої і райські яблука.



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У “Супернові” за акційною ціною зараз продаються 2-кімнатні квартири площею 62,72 м². Ціна – $ 36000. Можлива також розстрочка на вигідних умовах: перший внесок – від 10%. Більше про цю пропозицію читайте





Планування акційної квартири

Більше інформації дізнавайтесь у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одна із традицій, яку Будівельна компанія “Інвестор” започаткувала для своїх житлових комплексів - Дні доброго сусіда. Усіх мешканців запрошують в двір ЖК і влаштовують гучну вечірку з розвагами, подарунками, фуршетом і навіть дискотекою. За цими веселощами насправді стоїть більш серйозна мета і глибока філософія компанії: не просто будувати квадратні метри, а наповнювати їх атмосферою затишку, добросусідства та щастя. ЖК “Супернова” День сусіда відгуляли 9 жовтня. У святкуванні взяли участь більше трьох сотень мешканців, - інформують на сайті компанії “Житло, яке ми збудували тут, було дуже новаторським і ми хвилювалися, чи все вийде. А сьогодні ми горді за те, якою є “Супернова”, - звернувся до мешканців директор Будівельної компанії “Інвестор”й.Представник генпідрядниказапропонував зберегти традицію Днів сусіда і відзначати їх у “Супернові” щороку 9 жовтня.Про деталі святкування також можна почитати у фоторепортажі “Жовтий дим, супергерої і райські яблука. Як на “Супернові” святкували День сусіда" ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У “Супернові” за акційною ціною зараз продаються 2-кімнатні квартири площею 62,72 м². Ціна – $ 36000. Можлива також розстрочка на вигідних умовах: перший внесок – від 10%. Більше про цю пропозицію читайте за посиланням Планування акційної квартириБільше інформації дізнавайтесь у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

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