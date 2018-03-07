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Вечірка, подарунки і фуршет: як на «Супернові» святкували День сусіда. ВІДЕО*

Вечірка, подарунки і фуршет: як на «Супернові» святкували День сусіда. ВІДЕО*
Одна із традицій, яку Будівельна компанія “Інвестор” започаткувала для своїх житлових комплексів - Дні доброго сусіда. Усіх мешканців запрошують в двір ЖК і влаштовують гучну вечірку з розвагами, подарунками, фуршетом і навіть дискотекою. За цими веселощами насправді стоїть більш серйозна мета і глибока філософія компанії: не просто будувати квадратні метри, а наповнювати їх атмосферою затишку, добросусідства та щастя.

У ЖК “Супернова” День сусіда відгуляли 9 жовтня. У святкуванні взяли участь більше трьох сотень мешканців, - інформують на сайті компанії.

“Житло, яке ми збудували тут, було дуже новаторським і ми хвилювалися, чи все вийде. А сьогодні ми горді за те, якою є “Супернова”, - звернувся до мешканців директор Будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський.

Представник генпідрядника Сергій Стрихарчук запропонував зберегти традицію Днів сусіда і відзначати їх у “Супернові” щороку 9 жовтня.


Про деталі святкування також можна почитати у фоторепортажі “Жовтий дим, супергерої і райські яблука. Як на “Супернові” святкували День сусіда"

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У “Супернові” за акційною ціною зараз продаються 2-кімнатні квартири площею 62,72 м². Ціна – $ 36000. Можлива також розстрочка на вигідних умовах: перший внесок – від 10%. Більше про цю пропозицію читайте за посиланням.

Вечірка, подарунки і фуршет: як на «Супернові» святкували День сусіда. ВІДЕО*

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Більше інформації дізнавайтесь у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

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Теги: Інвестор, Андрій Разумовський, Супернова, День сусіда
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