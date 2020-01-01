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25 жовтня на Волині: гортаючи календар

25 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження 25 жовтня святкує ексзавідувачка сектору пресслужби у Волинській ОДА Галина Денисюк.

Цього ж дня день народження у ексдиректора КП «АвтоПаркСервіс» Олександра Кралюка та відеооператора Павла Лісівненка.

25 жовтня іменини відзначають ті, кого кличуть Кузьма.

Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

Також 25 жовтня у 1914 році народився почесний лучанин, учасник визволення Луцька Володимир Юдін.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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