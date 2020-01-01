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Рухається зі швидкістю автомобіля: волинський школяр змайстрував модель судна

Рухається зі швидкістю автомобіля: волинський школяр змайстрував модель судна
14-річний Назар Шковелюк із села Липини Луцького району 6 років вивчає судномоделювання. Кораблі конструктора розвивають швидкість до 60 кілометрів на годину.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного.

Назар став переможцем відкритих обласних змагань з судномодельного спорту. Свій корабель на радіокеруванні хлопець конструював 3 місяці.

"Це були змагання в класі міні-експерт, перегони були по трикутнику. Це було не дуже легко, але я зміг", - розповідає школяр.

Рухається зі швидкістю автомобіля: волинський школяр змайстрував модель судна

Кожна модель коштує 3-4 тисячі гривень. Гроші на запчастини хлопцю дають батьки.

"Сподіваюсь він буде другим Ілоном Маском", - каже батько школяра Олександр Шковелюк, захоплення сина він підтримує.

Назар каже, що судномоделюванням займається не лише задля перемог.

"Я навчився працювати на токарному станку, на свердлильному станку, паяти. Робити різні речі руками, мене це заспокоює".

Упродовж зими Назар разом з іншими учасниками гуртка судномоделювання будуть конструювати нові судна. Перші запуски кораблів на відкриті водойми будуть проводити вже цієї весни.


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Теги: школяр, судномоделювання, Назар Шковелюк
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