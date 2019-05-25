Через вирубки дубові дерева – під загрозою: волинян просять допомогти зібрати жолуді





Влаштовують її щоосені, розповів Богдан Семенович.



Цього року через неврожай жолудів дуба до акції запросили долучитися усіх охочих. Як розповів еколог Роман Слободян дубові дерева - під загрозою через вирубки.



Жолуді окрім Ківерець, збирають в селищі Цумань, урочищі Лопатень та в селі Муравище, - розповів заступник директора національного природного парку "Цуманська пуща". Зі слів Богдана Семеновича, з усіх зібраних жолудів спробують виростити саджанці.



"Цього року дуб не вродив. Якщо позаминулого року ми збирали 3 тони 200 кг, цього року менш врожайний рік. Ну хоча б до однієї тонни назбирати цього жолудя і посадити його, щоб були саджанці. Акція ще не закінчується, ми запрошуємо всіх небайдужих долучитися", - розповів Богдан Семенович.



Після збору усі жолуді сортують, червиві та пошкоджені відкидають, після чого висаджують на підготовлених ділянках. Вирощені саджанці потім висадять на території національного природного парку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більш як 30 волинян долучилися до екологічної акції "Збираємо жолуді".Влаштовують її щоосені, розповів Суспільному організатор, заступник директора Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща"Цього року через неврожай жолудів дуба до акції запросили долучитися усіх охочих. Як розповів екологдубові дерева - під загрозою через вирубки.Жолуді окрім Ківерець, збирають в селищі Цумань, урочищі Лопатень та в селі Муравище, - розповів заступник директора національного природного парку "Цуманська пуща". Зі слів Богдана Семеновича, з усіх зібраних жолудів спробують виростити саджанці."Цього року дуб не вродив. Якщо позаминулого року ми збирали 3 тони 200 кг, цього року менш врожайний рік. Ну хоча б до однієї тонни назбирати цього жолудя і посадити його, щоб були саджанці. Акція ще не закінчується, ми запрошуємо всіх небайдужих долучитися", - розповів Богдан Семенович.Після збору усі жолуді сортують, червиві та пошкоджені відкидають, після чого висаджують на підготовлених ділянках. Вирощені саджанці потім висадять на території національного природного парку.

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