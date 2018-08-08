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На Волині чоловік випав з вікна готелю. ВІДЕО

На Волині чоловік випав з вікна готелю. ВІДЕО
24-го жовтня з четвертого поверху готелю «Волинь» у Володимирі-Волинському випав чоловік.

Про це повідомляє фейсбук-спільнота Твій Володимир пише БУГ.

Як розповідають, чоловік потягнувся за штанами, що, ймовірно, висіли за балконом, і впав на дах першого поверху добудови знизу під готелем.

З даху людину забирали рятувальники. Поки невідомо, в якому стані перебуває чоловік.


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Теги: готель, Володимир-Волинський, падіння, вікно, чоловік, ДСНС
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