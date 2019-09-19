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У селищі на Волині небайдужі прибрали старовинне польське кладовище. ФОТО

У селищі на Волині небайдужі прибрали старовинне польське кладовище. ФОТО
24 жовтня члени Любешівського відділення Товариства польської культури на Волині ім. Єви Фелінської прибрали польське недіюче старовинне кладовище, що на околиці селища.

Роботи мали чимало. І не лише через опале листя, а й побутове сміття, котрого зібрали тут чимало. Про це інформує районна газета "Нове життя".

Один із напрямків діяльності цього Товариства – догляд за місцями поховання осіб польської національності. Тож кілька разів у рік в міру можливостей його члени наводять лад на кладовищі, де поховані особи польської національності.

До цього долучаються і вихованці суботньої школи, які вчать польську мову. Минулі роки їм допомагали в цій справі друзі-волонтери з різних куточків Польщі, найчастіше – стрільці, а ще байкери «Волинського мотоциклетного рейду».

У селищі на Волині небайдужі прибрали старовинне польське кладовище. ФОТО
У селищі на Волині небайдужі прибрали старовинне польське кладовище. ФОТО
У селищі на Волині небайдужі прибрали старовинне польське кладовище. ФОТО

Цього разу затіяли суботник на цвинтарі, бо ж невдовзі, 1 листопада, поляки відзначатимуть День усіх святих. Тоді прийнято відвідувати місця вічного спочинку родичів.

Щороку настоятель Любешівського костелу ксьондз Анджей Квічаля та наші земляки польського походження тут моляться, запаливши лампадки біля могилок і пам’ятного знаку трагічно загиблим любешівцям 9 листопада 1943 року.
У селищі на Волині небайдужі прибрали старовинне польське кладовище. ФОТО
У селищі на Волині небайдужі прибрали старовинне польське кладовище. ФОТО

"Прибравши кладовище, ми теж помолилися за упокій душ тих, кому це місце стало останнім місцем спочинку та запалили лампадки. От тільки було невимовно нам прикро. Бо нема впевненості, що за кілька днів на околицях кладовища знову не валятимуться купи сміття. Сьогодні ми зібрали його більше чотирьох великих мішків. І така картина, на жаль", - щоразу, повідомляють на сторінці товариства у фейсбуці.

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Теги: Любешів, кладовище, прибирання
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