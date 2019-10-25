У місті на Волині відкрили виставку солом’яних витворів талановитої майстрині. ФОТО
Сьогодні, 02:31
У Ковельському історичному музеї представили виставку творчих робіт "Солом’яне мереживо" Людмили Каменчук, народного майстра України, члена Національної спілки майстрів України.
Про це інформують на facebook-сторінці музею.
Народилася Людмила Каменчук у селі Купичів Турійського району. З десятирічного віку відвідувала гурток соломоплетіння під керівництвом Марії Кравчук, і займається технікою соломоплетіння вже 24 роки.
Майстриня плете із житньої соломки стильні жіночі сумки, капелюхи, ангели, ляльки, віночки, рослинні композиції, дідухи, намисто. Роботи виконані з великою любов’ю, наповнені світлою і теплою енергетикою, вишукані і пластичні.
Людмила Каменчук – активна учасниця різноманітних конкурсів, фестивалів народної творчості, ярмарок, виставок і пленерів, які надихають майстриню до творчості, дають позитивний заряд енергії, стимулюють до нових творчих пошуків і народження дивовитворів.
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Про це інформують на facebook-сторінці музею.
Народилася Людмила Каменчук у селі Купичів Турійського району. З десятирічного віку відвідувала гурток соломоплетіння під керівництвом Марії Кравчук, і займається технікою соломоплетіння вже 24 роки.
Майстриня плете із житньої соломки стильні жіночі сумки, капелюхи, ангели, ляльки, віночки, рослинні композиції, дідухи, намисто. Роботи виконані з великою любов’ю, наповнені світлою і теплою енергетикою, вишукані і пластичні.
Людмила Каменчук – активна учасниця різноманітних конкурсів, фестивалів народної творчості, ярмарок, виставок і пленерів, які надихають майстриню до творчості, дають позитивний заряд енергії, стимулюють до нових творчих пошуків і народження дивовитворів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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