У місті на Волині відкрили виставку солом’яних витворів талановитої майстрині. ФОТО

Людмили Каменчук, народного майстра України, члена Національної спілки майстрів України.



Про це інформують на



Народилася Людмила Каменчук у селі Купичів Турійського району. З десятирічного віку відвідувала гурток соломоплетіння під керівництвом Марії Кравчук, і займається технікою соломоплетіння вже 24 роки.



Майстриня плете із житньої соломки стильні жіночі сумки, капелюхи, ангели, ляльки, віночки, рослинні композиції, дідухи, намисто. Роботи виконані з великою любов’ю, наповнені світлою і теплою енергетикою, вишукані і пластичні.





Людмила Каменчук – активна учасниця різноманітних конкурсів, фестивалів народної творчості, ярмарок, виставок і пленерів, які надихають майстриню до творчості, дають позитивний заряд енергії, стимулюють до нових творчих пошуків і народження дивовитворів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському історичному музеї представили виставку творчих робіт "Солом’яне мереживо", народного майстра України, члена Національної спілки майстрів України.Про це інформують на facebook-сторінці музею Народиласяу селі Купичів Турійського району. З десятирічного віку відвідувала гурток соломоплетіння під керівництвом, і займається технікою соломоплетіння вже 24 роки.Майстриня плете із житньої соломки стильні жіночі сумки, капелюхи, ангели, ляльки, віночки, рослинні композиції, дідухи, намисто. Роботи виконані з великою любов’ю, наповнені світлою і теплою енергетикою, вишукані і пластичні.Людмила Каменчук – активна учасниця різноманітних конкурсів, фестивалів народної творчості, ярмарок, виставок і пленерів, які надихають майстриню до творчості, дають позитивний заряд енергії, стимулюють до нових творчих пошуків і народження дивовитворів.

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