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У місті на Волині відкрили виставку солом’яних витворів талановитої майстрині. ФОТО

У місті на Волині відкрили виставку солом’яних витворів талановитої майстрині. ФОТО
У Ковельському історичному музеї представили виставку творчих робіт "Солом’яне мереживо" Людмили Каменчук, народного майстра України, члена Національної спілки майстрів України.

Про це інформують на facebook-сторінці музею.

Народилася Людмила Каменчук у селі Купичів Турійського району. З десятирічного віку відвідувала гурток соломоплетіння під керівництвом Марії Кравчук, і займається технікою соломоплетіння вже 24 роки.

Майстриня плете із житньої соломки стильні жіночі сумки, капелюхи, ангели, ляльки, віночки, рослинні композиції, дідухи, намисто. Роботи виконані з великою любов’ю, наповнені світлою і теплою енергетикою, вишукані і пластичні.

У місті на Волині відкрили виставку солом’яних витворів талановитої майстрині. ФОТО

Людмила Каменчук – активна учасниця різноманітних конкурсів, фестивалів народної творчості, ярмарок, виставок і пленерів, які надихають майстриню до творчості, дають позитивний заряд енергії, стимулюють до нових творчих пошуків і народження дивовитворів.
У місті на Волині відкрили виставку солом’яних витворів талановитої майстрині. ФОТО
У місті на Волині відкрили виставку солом’яних витворів талановитої майстрині. ФОТО

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Теги: Ковель, виставка, солома, музей
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