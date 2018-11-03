У Луцьку відремонтують приміщення школи





Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило управління освіти міськради, пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 листопада, а аукціон розпочнеться 6 листопада.



Очікувана вартість робіт становить 1,982 мільйона гривень.



Йдеться про капітальний ремонт приміщень колишнього тиру, що включатиме демонтажні роботи, заміну металевих дверей, внутрішнє опорядження, улаштування нової покрівлі з ПВХ-мембран, ремонт парапету, улаштування вимощення з бруківки, ремонт вентиляційної шахти, ремонт входів у підвал, улаштування припливної системи вентиляції, реконструкцію електроосвітлення, монтаж електрообладнання, пусконалагоджувальні роботи.



Усі роботи хочуть завершити до 31 листопада 2021 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині запланували здійснити капітальний ремонт приміщень комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19» Луцької міської ради Волинської області, що на вулиці Ветеранів, 5а.Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило управління освіти міськради, пише ІА "Волинські новини" Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 листопада, а аукціон розпочнеться 6 листопада.Очікувана вартість робіт становить 1,982 мільйона гривень.Йдеться про капітальний ремонт приміщень колишнього тиру, що включатиме демонтажні роботи, заміну металевих дверей, внутрішнє опорядження, улаштування нової покрівлі з ПВХ-мембран, ремонт парапету, улаштування вимощення з бруківки, ремонт вентиляційної шахти, ремонт входів у підвал, улаштування припливної системи вентиляції, реконструкцію електроосвітлення, монтаж електрообладнання, пусконалагоджувальні роботи.Усі роботи хочуть завершити до 31 листопада 2021 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію