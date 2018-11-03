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У Луцьку відремонтують приміщення школи

У Луцьку відремонтують приміщення школи
В обласному центрі Волині запланували здійснити капітальний ремонт приміщень комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19» Луцької міської ради Волинської області, що на вулиці Ветеранів, 5а.

Відкриті торги для пошуку підрядника оголосило управління освіти міськради, пише ІА "Волинські новини".

Тендерні пропозиції прийматимуть до 5 листопада, а аукціон розпочнеться 6 листопада.

Очікувана вартість робіт становить 1,982 мільйона гривень.

Йдеться про капітальний ремонт приміщень колишнього тиру, що включатиме демонтажні роботи, заміну металевих дверей, внутрішнє опорядження, улаштування нової покрівлі з ПВХ-мембран, ремонт парапету, улаштування вимощення з бруківки, ремонт вентиляційної шахти, ремонт входів у підвал, улаштування припливної системи вентиляції, реконструкцію електроосвітлення, монтаж електрообладнання, пусконалагоджувальні роботи.

Усі роботи хочуть завершити до 31 листопада 2021 року.

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Теги: школа, ремонт, тендер
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Коментарі 1
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Вангую - тендер виграє Чорнуха.
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