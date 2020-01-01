Винуватець аварії в Луцьку, в якій загинув водій вантажівки, відбувся умовним





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 15 листопада минулого року водій вантажного автомобіля «IVEKO 19.30», рухаючись вулицею Набережною зі сторони Ківерцівської, під час випередження автомобіля «FOTON BJ3251», який їхав праворуч, допустив зіткнення з ним. Відзначимо, що причиною аварії стало те, що водій «IVEKO» не встиг швидко зреагувати на автомобіль попереду та, намагаючись уникнути ДТП, хотів його об’їхати, однак зіткнувся з іншою вантажівкою. Після цього



В результаті ДТП водій «FOTON BJ3251» отримав травми несумісні з життям. Причина смерті – тупа травма тіла, що супроводжувалася численними зламами кісток скелету із забоями та розривами внутрішніх органів.



В підсумку суд призначив водію «IVEKO 19.30» покарання у виді п’яти років позбавлення волі, змінивши на три роки умовного.

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