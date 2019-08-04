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Через одеський порт четверо ізраїльтян намагалися переправити 120 кілограм кокаїну. ФОТО

Через одеський порт четверо ізраїльтян намагалися переправити 120 кілограм кокаїну. ФОТО
В суботу, 24 жовтня 2020 року, в Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг південноамериканського кокаїну.

Щоб вийти на злочинців, які забезпечували функціонування каналу контрабанди кокаїну, правоохоронці здійснили завчасний комплекс необхідних дій, повідомляє Держприкордонслужба.

Слідчо-оперативні заходи проходили у рамках кримінального провадження за ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). Ці заходи провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно зі слідчими УСБУ в Одеській області, представниками Одеської митниці ДМС під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.


"Чотирьох громадян Ізраїлю з близько 120 кілограмами кокаїну міжвідомча група затримала в одному зі складських приміщень Одеси. Правоохоронці встановили, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Південної Америки в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт", - йдеться в повідомленні.

Через одеський порт четверо ізраїльтян намагалися переправити 120 кілограм кокаїну. ФОТО
Через одеський порт четверо ізраїльтян намагалися переправити 120 кілограм кокаїну. ФОТО
Через одеський порт четверо ізраїльтян намагалися переправити 120 кілограм кокаїну. ФОТО

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Теги: Одеса, порт, кокаїн, затримання
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