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У Камеруні невідомі напали на школу, п'ятеро загиблих

У Камеруні невідомі напали на школу, п'ятеро загиблих
У Камеруні озброєні люди відкрили вогонь в одній із місцевих шкіл, загинули щонайменше п'ятеро дітей, ще дев'ять отримали поранення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Невідомі напали на школу десь опівдні. Вони знайшли дітей у класі та відкрили по них вогонь.

Місцева влада звинуватила у нападі сепаратистських повстанців, які прагнуть сформувати відокремлену державу на англомовному заході Камеруну. Проте виданню не вдалося підтвердити причетність повстанців.

Англомовні сепаратисти ввели комендантську годину і закрили школи в рамках свого протесту проти франкомовного уряду президента Поля Бійї та ймовірної маргіналізації ним англомовної меншини.

Торік офіційні особи звинуватили сепаратистів у викраденні десятків школярів, проте сепаратисти відкинули звинувачення.

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Теги: Камерун, сепаратисти, школа, обстріл
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