У Камеруні невідомі напали на школу, п'ятеро загиблих
Сьогодні, 05:13
У Камеруні озброєні люди відкрили вогонь в одній із місцевих шкіл, загинули щонайменше п'ятеро дітей, ще дев'ять отримали поранення.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Невідомі напали на школу десь опівдні. Вони знайшли дітей у класі та відкрили по них вогонь.
Місцева влада звинуватила у нападі сепаратистських повстанців, які прагнуть сформувати відокремлену державу на англомовному заході Камеруну. Проте виданню не вдалося підтвердити причетність повстанців.
Англомовні сепаратисти ввели комендантську годину і закрили школи в рамках свого протесту проти франкомовного уряду президента Поля Бійї та ймовірної маргіналізації ним англомовної меншини.
Торік офіційні особи звинуватили сепаратистів у викраденні десятків школярів, проте сепаратисти відкинули звинувачення.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Невідомі напали на школу десь опівдні. Вони знайшли дітей у класі та відкрили по них вогонь.
Місцева влада звинуватила у нападі сепаратистських повстанців, які прагнуть сформувати відокремлену державу на англомовному заході Камеруну. Проте виданню не вдалося підтвердити причетність повстанців.
Англомовні сепаратисти ввели комендантську годину і закрили школи в рамках свого протесту проти франкомовного уряду президента Поля Бійї та ймовірної маргіналізації ним англомовної меншини.
Торік офіційні особи звинуватили сепаратистів у викраденні десятків школярів, проте сепаратисти відкинули звинувачення.
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