Проколов шини і побив фари: на Волині хуліган потрощив поліцейське авто
Сьогодні, 04:46
У Ківерцівському районі волинянин побив поліцейський автомобіль: розбив фари, проблискові маячки, а також проколов усі шини. За пошкодження службового авто він заплатить штраф.
Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 18 лютого в селі Ромашківка Ківерцівського району чоловік побив у поліцейському «Део Ланосі» задні фари, проблискові маячки, а також проколов усі чотири шини. Загальна сума завданих збитків склала 5 тисяч 320 гривень.
У суді хуліган не став заперечувати свою вину та просив суворо його не карати.
Тож суд призначив йому покарання у виді штрафу 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.
Фото ілюстративне
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Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".
Так, 18 лютого в селі Ромашківка Ківерцівського району чоловік побив у поліцейському «Део Ланосі» задні фари, проблискові маячки, а також проколов усі чотири шини. Загальна сума завданих збитків склала 5 тисяч 320 гривень.
У суді хуліган не став заперечувати свою вину та просив суворо його не карати.
Тож суд призначив йому покарання у виді штрафу 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.
Фото ілюстративне
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