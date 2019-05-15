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Проколов шини і побив фари: на Волині хуліган потрощив поліцейське авто

Проколов шини і побив фари: на Волині хуліган потрощив поліцейське авто
У Ківерцівському районі волинянин побив поліцейський автомобіль: розбив фари, проблискові маячки, а також проколов усі шини. За пошкодження службового авто він заплатить штраф.

Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини".

Так, 18 лютого в селі Ромашківка Ківерцівського району чоловік побив у поліцейському «Део Ланосі» задні фари, проблискові маячки, а також проколов усі чотири шини. Загальна сума завданих збитків склала 5 тисяч 320 гривень.

У суді хуліган не став заперечувати свою вину та просив суворо його не карати.

Тож суд призначив йому покарання у виді штрафу 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.

Фото ілюстративне

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Теги: авто, поліція, вари, шини, хулігантсво, суд, Ківерці
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