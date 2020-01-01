Курс валют у Луцьку на 25 жовтня





Євро при купівлі становить – 33.42, продажу – 33.50.



Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.336.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.35.



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