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Курс валют у Луцьку на 25 жовтня

Курс валют у Луцьку на 25 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.38, а продаж – 28.44.

Євро при купівлі становить – 33.42, продажу – 33.50.

Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.336.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.35.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші, валюта
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