Курс валют у Луцьку на 25 жовтня
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.38, а продаж – 28.44.
Євро при купівлі становить – 33.42, продажу – 33.50.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.336.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.35.
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Євро при купівлі становить – 33.42, продажу – 33.50.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.336.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.35.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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