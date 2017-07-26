Скільки на Волині витратили на оздоровлення дітей





Про це йдеться в додатку програми на сайті Волинської ОДА, пише



Відповідно до звіту, на оздоровлення дітей за цей період витратили понад 10 мільйонів гривень.



Загалом коштом субвенції з обласного бюджету на умовах співфінансування з місцевих бюджетів у 2016 році придбали 1830 путівок, у 2017 році – 1462, у 2018 році – 1967, у 2019 році – 1940, а у 2020 році у зв’язку з веденням карантину оздоровлення не проводилося.



Охопили оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій із Донецької та Луганської областей, які проживають на лінії зіткнення проведення бойових дій: у 2016 році оздоровили на місцевій базі 52 дитини, у 2017 – 55, 2018 – 47, 2019 – 21 дитину. У 2020 році у зв’язку з веденням карантину оздоровлення дітей не проводили.



Кошти обласного бюджету спрямовували також на оплату відрядних послуг із супроводу груп дітей до міст Одеса та Київ у 2019 та 2020 році. Оплату супроводу здійснювали за кошти батьків. Таким чином у 2016 році оздоровили 336 дітей в «Молодій гвардії», 107 – в «Артеку», у 2017 – 336 дітей та у 2018 391 дитину у «Молодій гвардії», у 2019 – 380 дітей у «Молодій гвардії», 405 – «в Артеку». У 2020 році – 53 дитини у «Молодій гвардії», 96 – в «Артеку».



Загалом за період дії програми з обласного бюджету фактично витратили 10,2 мільйона гривень на оздоровлення дітей. Хоча планували витратити на 3,7 тисячі гривень більше, однак карантин вніс свої корективи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській облдержадміністрації прозвітували щодо виконання Обласної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей у період 2016-2020 років.Про це йдеться в додатку програми на сайті Волинської ОДА, пише Район.Камінь-Каширський Відповідно до звіту, на оздоровлення дітей за цей період витратили понад 10 мільйонів гривень.Загалом коштом субвенції з обласного бюджету на умовах співфінансування з місцевих бюджетів у 2016 році придбали 1830 путівок, у 2017 році – 1462, у 2018 році – 1967, у 2019 році – 1940, а у 2020 році у зв’язку з веденням карантину оздоровлення не проводилося.Охопили оздоровленням та відпочинком дітей пільгових категорій із Донецької та Луганської областей, які проживають на лінії зіткнення проведення бойових дій: у 2016 році оздоровили на місцевій базі 52 дитини, у 2017 – 55, 2018 – 47, 2019 – 21 дитину. У 2020 році у зв’язку з веденням карантину оздоровлення дітей не проводили.Кошти обласного бюджету спрямовували також на оплату відрядних послуг із супроводу груп дітей до міст Одеса та Київ у 2019 та 2020 році. Оплату супроводу здійснювали за кошти батьків. Таким чином у 2016 році оздоровили 336 дітей в «Молодій гвардії», 107 – в «Артеку», у 2017 – 336 дітей та у 2018 391 дитину у «Молодій гвардії», у 2019 – 380 дітей у «Молодій гвардії», 405 – «в Артеку». У 2020 році – 53 дитини у «Молодій гвардії», 96 – в «Артеку».Загалом за період дії програми з обласного бюджету фактично витратили 10,2 мільйона гривень на оздоровлення дітей. Хоча планували витратити на 3,7 тисячі гривень більше, однак карантин вніс свої корективи.

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