Двоє школярів з Волині отримуватимуть президентські стипендії





Фото Указу президента оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, пише



Зокрема серед стипендіатів – учениця 5-го класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 міста Каменя-Каширського Анна Каширець та учениця 8-го класу Луцького НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів №22 – ліцей» Соломія Крамар.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможцям Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка призначили президентські стипендії. У переліку – двоє школярок з Волині.Фото Указу президента оприлюднив нардепу своєму телеграм-каналі, пише Перший Зокрема серед стипендіатів – учениця 5-го класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 міста Каменя-Каширськогота учениця 8-го класу Луцького НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів №22 – ліцей»

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