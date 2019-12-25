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Двоє школярів з Волині отримуватимуть президентські стипендії

Двоє школярів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Переможцям Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка призначили президентські стипендії. У переліку – двоє школярок з Волині.

Фото Указу президента оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, пише Перший.

Зокрема серед стипендіатів – учениця 5-го класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 міста Каменя-Каширського Анна Каширець та учениця 8-го класу Луцького НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів №22 – ліцей» Соломія Крамар.

Двоє школярів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Двоє школярів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Двоє школярів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Двоє школярів з Волині отримуватимуть президентські стипендії



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Теги: стипендія, школяр, президент
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