Двоє школярів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 18:11
Переможцям Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка призначили президентські стипендії. У переліку – двоє школярок з Волині.
Фото Указу президента оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, пише Перший.
Зокрема серед стипендіатів – учениця 5-го класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 міста Каменя-Каширського Анна Каширець та учениця 8-го класу Луцького НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів №22 – ліцей» Соломія Крамар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фото Указу президента оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, пише Перший.
Зокрема серед стипендіатів – учениця 5-го класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 міста Каменя-Каширського Анна Каширець та учениця 8-го класу Луцького НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів №22 – ліцей» Соломія Крамар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Порушення виборчого процесу: на Волині поліція зареєструвала більше сорока повідомлень
Сьогодні, 18:27
Двоє школярів з Волині отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 18:11
На Волині виборці чекають у черзі на вулиці, щоб проголосувати
Сьогодні, 17:56
У Нововолинську члени ДВК змушені йти до виборців, хворих на коронавірус, без захисних костюмів
Сьогодні, 17:27