У місті на Волині велосипедист порушив ПДР і потрапив під колеса автівки. ВІДЕО
Сьогодні, 09:38
У Ковелі водій на авто збив велосипедиста, який порушив ПДР.
Відео інциденту опублікував користувач Wadim Arciszewski у соцмережі facebook, пише ВолиньUA.
"Я їжджу на велосипеді, але реально хочеться наваляти, коли таке бачу. Пішки через перехід треба! Саме страшне, що діти часто так роблять, бо не навчив ніхто", - пишуть у коментарях.
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Відео інциденту опублікував користувач Wadim Arciszewski у соцмережі facebook, пише ВолиньUA.
"Я їжджу на велосипеді, але реально хочеться наваляти, коли таке бачу. Пішки через перехід треба! Саме страшне, що діти часто так роблять, бо не навчив ніхто", - пишуть у коментарях.
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