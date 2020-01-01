У місті на Волині велосипедист порушив ПДР і потрапив під колеса автівки. ВІДЕО





Відео інциденту опублікував користувач Wadim Arciszewski у соцмережі facebook, пише



"Я їжджу на велосипеді, але реально хочеться наваляти, коли таке бачу. Пішки через перехід треба! Саме страшне, що діти часто так роблять, бо не навчив ніхто", - пишуть у коментарях.





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