На Волині запрацювали усі виборчі дільниці





Про це повідомили у



На території області у 912 населених пунктах працює 1121 виборча дільниця. Всі дільниці розпочали свою роботу.



“На Волині територіальні та дільничні виборчі комісії перебувають під цілодобовою охороною поліції, також правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням публічного порядку поблизу кожної виборчої дільниці та виконуватимуть усі функції, передбачені законодавством”, - повідомив керівник поліції Волині Юрій Крошко.



У посиленому режимі працює ситуаційний центр, працівники якого забезпечують моніторинг та управління нарядами поліції на місцях, створені додаткові слідчо-оперативні групи для належного реагування на повідомлення про скоєння правопорушень та порушень виборчого законодавства, а також додаткові наряди для оперативного реагування на повідомлення зі служби 102.



До охорони виборчої документації, забезпечення публічного порядку, а також оперативного реагування на порушення виборчого законодавства під час виборчого процесу загалом залучені близько 1900 поліцейських.



Член дільничної виборчої комісії з місцевих виборів звичайної виборчої дільниці №070147 у селі Холонів Горохівського району Андрій Петрушко розповів, що дільниця відкрилася вчасно і згідно з усіма правилами. Виборці періодично приходять на дільницю для того, щоб проголосувати. На дільниці облаштоване місце для дезінфекції, проводиться температурний скринінг



Нагадаємо, що в області через технічні неточності у день перед місцевими виборами передруковували бюлетені для 8 територіальних виборчих комісій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі виборчі дільниці на Волині, що працюють сьогодні, 25 жовтня, на місцевих виборах, відкрились.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині На території області у 912 населених пунктах працює 1121 виборча дільниця. Всі дільниці розпочали свою роботу.“На Волині територіальні та дільничні виборчі комісії перебувають під цілодобовою охороною поліції, також правоохоронці слідкуватимуть за дотриманням публічного порядку поблизу кожної виборчої дільниці та виконуватимуть усі функції, передбачені законодавством”, - повідомив керівник поліції ВолиніУ посиленому режимі працює ситуаційний центр, працівники якого забезпечують моніторинг та управління нарядами поліції на місцях, створені додаткові слідчо-оперативні групи для належного реагування на повідомлення про скоєння правопорушень та порушень виборчого законодавства, а також додаткові наряди для оперативного реагування на повідомлення зі служби 102.До охорони виборчої документації, забезпечення публічного порядку, а також оперативного реагування на порушення виборчого законодавства під час виборчого процесу загалом залучені близько 1900 поліцейських.Член дільничної виборчої комісії з місцевих виборів звичайної виборчої дільниці №070147 у селі Холонів Горохівського районурозповів, що дільниця відкрилася вчасно і згідно з усіма правилами. Виборці періодично приходять на дільницю для того, щоб проголосувати. На дільниці облаштоване місце для дезінфекції, проводиться температурний скринінгНагадаємо, що в області через технічні неточності у день перед місцевими виборами передруковували бюлетені для 8 територіальних виборчих комісій.

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