Не вистачає скриньок і кабінок: як на Волині стартували вибори





А в селі Пнівне Камінь-Каширського району сейф із бюлетенями зранку транспортували до дільниці з іншого приміщення.



Так, на дільниці №070558 у селі Невір Камін-Каширського району міститься лише 3 скриньки для голосування – дві великих та 1 мала.





На дільниці №070719 у селі Цміни Камінь-Каширського району міститься 3 кабіни для голосування. Також є лише 2 великі та 2 малі скриньки для голосування.





У селі Піски Луцького району на дільниці №070128 (середня), не вистачає і кабінок, і скриньок. Тут міститься загалом 3 кабінки, 2 великих виборчих скриньки, а також 2 малих.



На великій дільниці №070734 у селищі Ратне Ковельського району наявні 5 великих виборчих скриньок.





На дільниці №070960 у селі Залісся Ковельського району також є недоліки. Тут присутня лише 1 переносна скринька.



Також зранку у селі Пнівне Камінь-Каширського району, де міститься дільниця №07024, бюлетені для голосування у сейфі транспортувалися до будівлі дільниці у клубі із приміщення сільради. За словами спостерігача, сейф був опечатаний.



Згідно із частиною 6 статті 62 Виборчого кодексу України кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок.



Відповідно до частини 3 статті 62 Виборчого кодексу України приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести.



Відповідно до частини 12 статті 242 Виборчого кодексу України територіальна, дільнична виборча комісія забезпечує збереження та охорону отриманих виборчих бюлетенів. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі чи окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям або до дня голосування) перебуває під охороною поліцейських, а в разі необхідності, за зверненням територіальної виборчої комісії - співробітників Служби безпеки України.

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