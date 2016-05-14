У Луцьку чоловік вступив у статеві відносини з дев'ятикласницею. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:50
У Луцьку на території однієї із СТО чоловік вступив у статеві відносини з неповнолітньою дівчиною.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія сталася 19 жовтня пізно ввечері. Як відомо, чоловік вступив у статеві відносини з ученицею 9-го класу. Дівчинка – жителька Луцька.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що 14-річна дівчина зверталась у лікарню за медичною допомогою, лікарі вже, своє чергою, звернулися у правоохоронні органи з відповідною заявою.
Слідчо-оперативна група встановила особу чоловіка, який вступив в статеві зносини з неповнолітньою. Всі обставини події встановлюють.
За цим фактом відомості зареєстровані в ЄРДР за ч. 1 ст. 155 ККУ (природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою), - інформує сектор комунікації поліції Волині.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Подія сталася 19 жовтня пізно ввечері. Як відомо, чоловік вступив у статеві відносини з ученицею 9-го класу. Дівчинка – жителька Луцька.
Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що 14-річна дівчина зверталась у лікарню за медичною допомогою, лікарі вже, своє чергою, звернулися у правоохоронні органи з відповідною заявою.
Слідчо-оперативна група встановила особу чоловіка, який вступив в статеві зносини з неповнолітньою. Всі обставини події встановлюють.
За цим фактом відомості зареєстровані в ЄРДР за ч. 1 ст. 155 ККУ (природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою), - інформує сектор комунікації поліції Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
То шо, тіпа дала сама чи тіпа взяв за згодою? Зґвалтував і крапка. Тепер йому ключа в дупу і сказати, що так було.
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