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У Луцьку чоловік вступив у статеві відносини з дев'ятикласницею. ОНОВЛЕНО

У Луцьку чоловік вступив у статеві відносини з дев'ятикласницею. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на території однієї із СТО чоловік вступив у статеві відносини з неповнолітньою дівчиною.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія сталася 19 жовтня пізно ввечері. Як відомо, чоловік вступив у статеві відносини з ученицею 9-го класу. Дівчинка – жителька Луцька.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що 14-річна дівчина зверталась у лікарню за медичною допомогою, лікарі вже, своє чергою, звернулися у правоохоронні органи з відповідною заявою.

Слідчо-оперативна група встановила особу чоловіка, який вступив в статеві зносини з неповнолітньою. Всі обставини події встановлюють.

За цим фактом відомості зареєстровані в ЄРДР за ч. 1 ст. 155 ККУ (природні або неприродні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою), - інформує сектор комунікації поліції Волині.

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Теги: школярка, СТО, поліція
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Коментарі 1
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То шо, тіпа дала сама чи тіпа взяв за згодою? Зґвалтував і крапка. Тепер йому ключа в дупу і сказати, що так було.
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