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У Луцьку зґвалтували дев'ятикласницю

У Луцьку зґвалтували дев'ятикласницю
У Луцьку на території однієї із СТО зґвалтували неповнолітню дівчину.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Подія сталася 19 жовтня пізно ввечері. Як відомо, чоловік вступив у статеві відносини з ученицею 9-го класу. Дівчинка – жителька Луцька.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що 14-річна дівчина зверталась у лікарню за медичною допомогою, лікарі вже, своє чергою, звернулися у правоохоронні органи з відповідною заявою.

Слідчо-оперативна група встановила особу чоловіка, який вступив в статеві зносини з неповнолітньою. Всі обставини події встановлюють. Відомості відповідним чином зареєстровані.

Деталі – згодом.

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Теги: зґвалтування, школярка, СТО, поліція
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