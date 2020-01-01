На Волині від COVID-19 за добу – 5 смертей: ситуація з коронавірусом в області станом на 25 жовтня





Про це інформують на сайті



Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 31, м. Нововолинськ – 17, Володимир-Волинський район – 32, Горохівський район – 9, Іваничівський район – 5, Камінь-Каширський район – 15, Ківерцівський район – 22, Ковельський район – 19, Локачинський район – 4, Любомльський район – 9, Луцький район – 9, Маневицький район – 12, Ратнівський район – 8, Рожищенський район – 12, Старовижівський район – 3, Турійський район – 4.



Станом на 25 жовтня в області зареєстрували 12 220 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 6948 осіб. 243 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).



Загалом коронавірусну хворобу виявили:



• м. Луцьк – 2970 (в т. ч. 73 летальних)

• Луцький район – 1073 (в т. ч. 18 летальних)

• м. Нововолинськ – 1031 (в т. ч. 18 летальних)

• Володимир-Волинський район – 1043 (в т. ч. 11 летальних)

• Горохівський район – 563 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 305 (в т. ч. 8 летальних)

• Камінь-Каширський район – 469 (в т. ч. 11 летальних)

• Ківерцівський район – 1215 (в т. ч. 18 летальних)

• Ковельський район – 964 (в т. ч. 25 летальних)

• Локачинський район – 145

• Любомльський район – 266 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район – 400 (в т. ч. 8 летальних)

• Маневицький район – 575 (в т. ч. 15 летальних)

• Ратнівський район – 375 (в т.ч. 12 летальних)

• Рожищенський район – 288 (в т. ч. 8 летальних)

• Старовижівський район – 162 (в т.ч. 3 летальних)

• Турійський район – 270 ( в т. ч. 3 летальних)

• Шацький район – 103 (в т. ч. 1 летальний)



За попередню добу надійшло 211 повідомлень про підозру на COVID-19.



По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 69 473 особи. За останню добу обстежили 1 366 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 211 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали за добу 29 осіб. П’ять випадків хвороби завершилися летально (м. Луцьк – 3, м. Нововолинськ – 1, Луцький район – 1).Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 31, м. Нововолинськ – 17, Володимир-Волинський район – 32, Горохівський район – 9, Іваничівський район – 5, Камінь-Каширський район – 15, Ківерцівський район – 22, Ковельський район – 19, Локачинський район – 4, Любомльський район – 9, Луцький район – 9, Маневицький район – 12, Ратнівський район – 8, Рожищенський район – 12, Старовижівський район – 3, Турійський район – 4.Станом на 25 жовтня в області зареєстрували 12 220 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужали 6948 осіб. 243 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 9 медиків).Загалом коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 2970 (в т. ч. 73 летальних)• Луцький район – 1073 (в т. ч. 18 летальних)• м. Нововолинськ – 1031 (в т. ч. 18 летальних)• Володимир-Волинський район – 1043 (в т. ч. 11 летальних)• Горохівський район – 563 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 305 (в т. ч. 8 летальних)• Камінь-Каширський район – 469 (в т. ч. 11 летальних)• Ківерцівський район – 1215 (в т. ч. 18 летальних)• Ковельський район – 964 (в т. ч. 25 летальних)• Локачинський район – 145• Любомльський район – 266 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район – 400 (в т. ч. 8 летальних)• Маневицький район – 575 (в т. ч. 15 летальних)• Ратнівський район – 375 (в т.ч. 12 летальних)• Рожищенський район – 288 (в т. ч. 8 летальних)• Старовижівський район – 162 (в т.ч. 3 летальних)• Турійський район – 270 ( в т. ч. 3 летальних)• Шацький район – 103 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 211 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 69 473 особи. За останню добу обстежили 1 366 особи.

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