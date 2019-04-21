У Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні





Про це розповіла спостерігачка ОПОРИ, інформують на



Відповідно до частини 1 статті 8 Виборчого кодексу України документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця, є: паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки); тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотографію особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчого ізолятора); паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби). У частині 2 статті 8 Кодексу зазначено, що підставою для отримання виборчого бюлетеня на звичайних та спеціальних виборчих дільницях під час голосування на загальнодержавних виборах є паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки), тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) та військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби).





Видача бюлетеня виборцю без пред’явлення паспорта містить ознаки порушення статті 158-1 Кримінального кодексу України, що карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На одній з виборчих дільниць у Хмельницькому виборець хотів проголосувати, показавши фото паспорта в телефоні.Про це розповіла спостерігачка ОПОРИ, інформують на сайті громадської мережі . Голова комісії зупинила правопорушення.Відповідно до частини 1 статті 8 Виборчого кодексу України документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця, є: паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки); тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотографію особи, підпис керівника та печатку установи (для осіб, які перебувають в установах виконання покарань або слідчого ізолятора); паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби). У частині 2 статті 8 Кодексу зазначено, що підставою для отримання виборчого бюлетеня на звичайних та спеціальних виборчих дільницях під час голосування на загальнодержавних виборах є паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки), тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України) та військовий квиток (для військовослужбовців строкової служби).Видача бюлетеня виборцю без пред’явлення паспорта містить ознаки порушення статті 158-1 Кримінального кодексу України, що карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

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