У місті на Волині реконструюють мережу вуличного освітлення





Про це повідомляє



Організовує аукціон управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради.



Тендерні пропозиції приймають до 5 листопада, розпочнуть аукціон 6 листопада. Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.



Очікувана вартість становить 2,485 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавця реконструкції мереж вуличного освітлення на вулицях Луцькій-Ольжича у місті Ковель визначать через відкриті торги.Про це повідомляє «Волинь Online» Організовує аукціон управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради.Тендерні пропозиції приймають до 5 листопада, розпочнуть аукціон 6 листопада. Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.Очікувана вартість становить 2,485 мільйона гривень.

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