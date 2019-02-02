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У місті на Волині реконструюють мережу вуличного освітлення

У місті на Волині реконструюють мережу вуличного освітлення
Виконавця реконструкції мереж вуличного освітлення на вулицях Луцькій-Ольжича у місті Ковель визначать через відкриті торги.

Про це повідомляє «Волинь Online».

Організовує аукціон управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради.

Тендерні пропозиції приймають до 5 листопада, розпочнуть аукціон 6 листопада. Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.

Очікувана вартість становить 2,485 мільйона гривень.

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Теги: вуличне освітлення, Ковель, тендер, реконструкція
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