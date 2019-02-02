У місті на Волині реконструюють мережу вуличного освітлення
Сьогодні, 11:01
Виконавця реконструкції мереж вуличного освітлення на вулицях Луцькій-Ольжича у місті Ковель визначать через відкриті торги.
Про це повідомляє «Волинь Online».
Організовує аукціон управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради.
Тендерні пропозиції приймають до 5 листопада, розпочнуть аукціон 6 листопада. Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.
Очікувана вартість становить 2,485 мільйона гривень.
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Про це повідомляє «Волинь Online».
Організовує аукціон управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Ковельської міськради.
Тендерні пропозиції приймають до 5 листопада, розпочнуть аукціон 6 листопада. Строк виконання робіт – до кінця 2021 року.
Очікувана вартість становить 2,485 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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