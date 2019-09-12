На Волині 13-річна дівчина після конфлікту з батьками пішла з дому





На ніч неповнолітня не повернулася, інформує



Місце перебування її було невідоме, відтак, батьки звернулися за допомогою до поліції.



На пошуки зниклої був орієнтували весь особовий склад Ківерцівського відділення поліції. Завдяки вжитим заходам дівчину оперативно розшукали співробітники групи реагування патрульної поліції. Утікачка переховувалася у місцевому садку.



Неповнолітню доставили додому. Злочинів щодо неповнолітньої не скоєно. Здоров’ю дитини нічого не загрожує.



З дитиною та батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 жовтня ввечері, близько 21 години, після конфлікту із батьками 13-річна жителька Ківерцівського району пішла з дому.На ніч неповнолітня не повернулася, інформує сектор комунікації поліції Волині Місце перебування її було невідоме, відтак, батьки звернулися за допомогою до поліції.На пошуки зниклої був орієнтували весь особовий склад Ківерцівського відділення поліції. Завдяки вжитим заходам дівчину оперативно розшукали співробітники групи реагування патрульної поліції. Утікачка переховувалася у місцевому садку.Неповнолітню доставили додому. Злочинів щодо неповнолітньої не скоєно. Здоров’ю дитини нічого не загрожує.З дитиною та батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду.

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