Місцеві вибори 2020: у соцмережах пропонують купівлю та продаж голосів





Про це йшлося під час брифінгу першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, Голови Національної поліції Ігоря Клименка та Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо перебігу виборчого процесу та дій підрозділів МВС. Інформують на



Зокрема, Ігор Клименко розповів, що поліцейські зафіксували канали у соціальних мережах, де пропонують продаж та купівлю голосів. Також наразі вже є кілька повідомлень від громадян про проведення опитувань.



Окрім того, правохоронці виявили кілька автобусів, які звозять людей голосувати до певної дільниці.



«Вже з 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які їздять по регіонах, возять людей. Такі випадки є в Дніпропетровській області, в Києві. На даний момент затримали два автобуси з Луганської області, які заїхали Київ, – люди приїжджали голосувати. В Одеській області теж сьогодні звозили громадян для голосування за 400 гривень. Організатором був громадянин РФ, наразі його затримали. Всі громадяни, які знаходилися в автобусі, дають покази», – повідомив Голова Нацполіції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні поліція відкрила вже шість кримінальних проваджень щодо порушень у день виборів.Про це йшлося під час брифінгу першого заступника міністра внутрішніх справ України, Голови Національної поліціїта Голови Державної служби України з надзвичайних ситуаційщодо перебігу виборчого процесу та дій підрозділів МВС. Інформують на сайті Нацполіції Зокрема, Ігор Клименко розповів, що поліцейські зафіксували канали у соціальних мережах, де пропонують продаж та купівлю голосів. Також наразі вже є кілька повідомлень від громадян про проведення опитувань.Окрім того, правохоронці виявили кілька автобусів, які звозять людей голосувати до певної дільниці.«Вже з 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які їздять по регіонах, возять людей. Такі випадки є в Дніпропетровській області, в Києві. На даний момент затримали два автобуси з Луганської області, які заїхали Київ, – люди приїжджали голосувати. В Одеській області теж сьогодні звозили громадян для голосування за 400 гривень. Організатором був громадянин РФ, наразі його затримали. Всі громадяни, які знаходилися в автобусі, дають покази», – повідомив Голова Нацполіції.

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