вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Місцеві вибори 2020: у соцмережах пропонують купівлю та продаж голосів

Місцеві вибори 2020: у соцмережах пропонують купівлю та продаж голосів
В Україні поліція відкрила вже шість кримінальних проваджень щодо порушень у день виборів.

Про це йшлося під час брифінгу першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, Голови Національної поліції Ігоря Клименка та Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо перебігу виборчого процесу та дій підрозділів МВС. Інформують на сайті Нацполіції.

Зокрема, Ігор Клименко розповів, що поліцейські зафіксували канали у соціальних мережах, де пропонують продаж та купівлю голосів. Також наразі вже є кілька повідомлень від громадян про проведення опитувань.

Окрім того, правохоронці виявили кілька автобусів, які звозять людей голосувати до певної дільниці.

«Вже з 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які їздять по регіонах, возять людей. Такі випадки є в Дніпропетровській області, в Києві. На даний момент затримали два автобуси з Луганської області, які заїхали Київ, – люди приїжджали голосувати. В Одеській області теж сьогодні звозили громадян для голосування за 400 гривень. Організатором був громадянин РФ, наразі його затримали. Всі громадяни, які знаходилися в автобусі, дають покази», – повідомив Голова Нацполіції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: продаж голосів, вибори, поліція, автобус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни звертаються в поліцію через опитування Зеленського
Сьогодні, 12:52
У селі на Волині більше трьох років не було медика
Сьогодні, 12:21
Місцеві вибори 2020: у соцмережах пропонують купівлю та продаж голосів
Сьогодні, 11:52
На Волині 13-річна дівчина після конфлікту з батьками пішла з дому
Сьогодні, 11:37
У місті на Волині реконструюють мережу вуличного освітлення
Сьогодні, 11:01
Схожі новини
Їхали «охороняти дільниці»: під Києвом зупинили автобуси з підозрілими чоловіками. ВІДЕО Їхали «охороняти дільниці»: під Києвом зупинили автобуси з підозрілими чоловіками. ВІДЕО
22 липень, 2019, 06:39
15 пасажирів у лікарні, водій втік: на Дніпропетровщині автобус злетів у кювет. ФОТО 15 пасажирів у лікарні, водій втік: на Дніпропетровщині автобус злетів у кювет. ФОТО
23 липень, 23:31
На Волині чоловік збрехав поліції про махінації із бюлетенями на виборчій дільниці На Волині чоловік збрехав поліції про махінації із бюлетенями на виборчій дільниці
23 грудень, 2019, 10:46
У Чернівецькій області в аварії постраждали 9 осіб, серед них – вагітна. ФОТО У Чернівецькій області в аварії постраждали 9 осіб, серед них – вагітна. ФОТО
12 жовтень, 2019, 23:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни звертаються в поліцію через опитування Зеленського
Сьогодні, 12:52
 0
У селі на Волині більше трьох років не було медика
Сьогодні, 12:21
 0
Місцеві вибори 2020: у соцмережах пропонують купівлю та продаж голосів
Сьогодні, 11:52
 0
На Волині 13-річна дівчина після конфлікту з батьками пішла з дому
Сьогодні, 11:37
 0
У місті на Волині реконструюють мережу вуличного освітлення
Сьогодні, 11:01
 0
Медіа
відео
1/8