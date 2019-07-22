Місцеві вибори 2020: у соцмережах пропонують купівлю та продаж голосів
Сьогодні, 11:52
В Україні поліція відкрила вже шість кримінальних проваджень щодо порушень у день виборів.
Про це йшлося під час брифінгу першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, Голови Національної поліції Ігоря Клименка та Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо перебігу виборчого процесу та дій підрозділів МВС. Інформують на сайті Нацполіції.
Зокрема, Ігор Клименко розповів, що поліцейські зафіксували канали у соціальних мережах, де пропонують продаж та купівлю голосів. Також наразі вже є кілька повідомлень від громадян про проведення опитувань.
Окрім того, правохоронці виявили кілька автобусів, які звозять людей голосувати до певної дільниці.
«Вже з 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які їздять по регіонах, возять людей. Такі випадки є в Дніпропетровській області, в Києві. На даний момент затримали два автобуси з Луганської області, які заїхали Київ, – люди приїжджали голосувати. В Одеській області теж сьогодні звозили громадян для голосування за 400 гривень. Організатором був громадянин РФ, наразі його затримали. Всі громадяни, які знаходилися в автобусі, дають покази», – повідомив Голова Нацполіції.
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Про це йшлося під час брифінгу першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, Голови Національної поліції Ігоря Клименка та Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо перебігу виборчого процесу та дій підрозділів МВС. Інформують на сайті Нацполіції.
Зокрема, Ігор Клименко розповів, що поліцейські зафіксували канали у соціальних мережах, де пропонують продаж та купівлю голосів. Також наразі вже є кілька повідомлень від громадян про проведення опитувань.
Окрім того, правохоронці виявили кілька автобусів, які звозять людей голосувати до певної дільниці.
«Вже з 12 години ночі ми затримуємо автобуси, які їздять по регіонах, возять людей. Такі випадки є в Дніпропетровській області, в Києві. На даний момент затримали два автобуси з Луганської області, які заїхали Київ, – люди приїжджали голосувати. В Одеській області теж сьогодні звозили громадян для голосування за 400 гривень. Організатором був громадянин РФ, наразі його затримали. Всі громадяни, які знаходилися в автобусі, дають покази», – повідомив Голова Нацполіції.
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