вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині більше трьох років не було медика

У селі на Волині більше трьох років не було медика
Більше трьох років у селі Пулемець не було медичного працівника. Сюди лише по графіку приїжджав сімейний лікар з Піщанської амбулаторії.

Про це пише Район.Шацьк.

80 тисяч гривень з районного бюджету виділили на ремонт ФАПу в селі Пулемець.

До слова, тут вже більше трьох років немає медичного працівника. Нещодавно сюди приїхала працювати медпрацівниця зі Старовижівського району, але дівчина немає житла. Тому, спільно з керівництвом лікарні прийнято рішення обладнати квартиру в приміщенні ФАПу.

Тепер пулемчани матимуть свого медика.

У селі на Волині більше трьох років не було медика
У селі на Волині більше трьох років не було медика

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Пулемець, медик, житло, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині більше трьох років не було медика
Сьогодні, 12:21
Місцеві вибори 2020: у соцмережах пропонують купівлю та продаж голосів
Сьогодні, 11:52
На Волині 13-річна дівчина після конфлікту з батьками пішла з дому
Сьогодні, 11:37
У місті на Волині реконструюють мережу вуличного освітлення
Сьогодні, 11:01
У Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні
Сьогодні, 10:31
Схожі новини
У бюджеті Луцька передбачили мізерну суму на кредитування житла для молоді У бюджеті Луцька передбачили мізерну суму на кредитування житла для молоді
17 грудень, 2019, 09:42
П'ятьом бійцям з Луцька допоможуть придбати житло П'ятьом бійцям з Луцька допоможуть придбати житло
27 вересень, 2019, 04:41
Скільки коштує оренда житла на Волині Скільки коштує оренда житла на Волині
20 березень, 2019, 16:57
Минулоріч 165 волинян отримали з держбюджету позики на будівництво Минулоріч 165 волинян отримали з держбюджету позики на будівництво
23 лютий, 2019, 01:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині більше трьох років не було медика
Сьогодні, 12:21
 0
Місцеві вибори 2020: у соцмережах пропонують купівлю та продаж голосів
Сьогодні, 11:52
 0
На Волині 13-річна дівчина після конфлікту з батьками пішла з дому
Сьогодні, 11:37
 0
У місті на Волині реконструюють мережу вуличного освітлення
Сьогодні, 11:01
 0
У Хмельницькому виборець намагався проголосувати за фотографією паспорта в телефоні
Сьогодні, 10:31
 0
Медіа
відео
1/8