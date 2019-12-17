У селі на Волині більше трьох років не було медика





Про це пише



80 тисяч гривень з районного бюджету виділили на ремонт ФАПу в селі Пулемець.



До слова, тут вже більше трьох років немає медичного працівника. Нещодавно сюди приїхала працювати медпрацівниця зі Старовижівського району, але дівчина немає житла. Тому, спільно з керівництвом лікарні прийнято рішення обладнати квартиру в приміщенні ФАПу.



Тепер пулемчани матимуть свого медика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше трьох років у селі Пулемець не було медичного працівника. Сюди лише по графіку приїжджав сімейний лікар з Піщанської амбулаторії.Про це пише Район.Шацьк 80 тисяч гривень з районного бюджету виділили на ремонт ФАПу в селі Пулемець.До слова, тут вже більше трьох років немає медичного працівника. Нещодавно сюди приїхала працювати медпрацівниця зі Старовижівського району, але дівчина немає житла. Тому, спільно з керівництвом лікарні прийнято рішення обладнати квартиру в приміщенні ФАПу.Тепер пулемчани матимуть свого медика.

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