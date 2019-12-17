У селі на Волині більше трьох років не було медика
Сьогодні, 12:21
Більше трьох років у селі Пулемець не було медичного працівника. Сюди лише по графіку приїжджав сімейний лікар з Піщанської амбулаторії.
Про це пише Район.Шацьк.
80 тисяч гривень з районного бюджету виділили на ремонт ФАПу в селі Пулемець.
До слова, тут вже більше трьох років немає медичного працівника. Нещодавно сюди приїхала працювати медпрацівниця зі Старовижівського району, але дівчина немає житла. Тому, спільно з керівництвом лікарні прийнято рішення обладнати квартиру в приміщенні ФАПу.
Тепер пулемчани матимуть свого медика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Район.Шацьк.
80 тисяч гривень з районного бюджету виділили на ремонт ФАПу в селі Пулемець.
До слова, тут вже більше трьох років немає медичного працівника. Нещодавно сюди приїхала працювати медпрацівниця зі Старовижівського району, але дівчина немає житла. Тому, спільно з керівництвом лікарні прийнято рішення обладнати квартиру в приміщенні ФАПу.
Тепер пулемчани матимуть свого медика.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині більше трьох років не було медика
Сьогодні, 12:21
У місті на Волині реконструюють мережу вуличного освітлення
Сьогодні, 11:01