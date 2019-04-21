На Волині член ДВК проголосував за межами кабінки
Сьогодні, 13:10
Спостерігачі ОПОРИ на Волині повідомляють про нові порушення у день голосування - брак скриньок та кабінок для голосування, а також здійснення акту волевиявлення поза межами кабінки у селі Залісся.
Про це інформують на сайті платформи ОПОРА.
На виборчій дільниці №070960 у селі Залісся Ковельського району член дільничної виборчої комісії проголосував поза межами кабіни для голосування.
На дільниці №070349 у селі Калиновник Ковельського району наявні лише 1 стаціонарна скринька для голосування, 1 мала скринька та 1 кабіна.
На дільниці №071004 у місті Ковель не вистачає скриньок – на великій дільниці містяться 4 стаціонарні скриньки. Окрім того, кабінки тут розташували притул до гардеробної – таким чином, у них немає суцільної задньої стінки. Також перед входом у приміщення є сходинки однак пандус відсутній.
Зауважимо, що пандуси для заїзду у приміщення відсутні на низці дільниць у різних населених пунктах. Це може спричинити незручності у випадку голосування осіб, котрі пересуваються на візках. Зокрема, немає пандусів на дільницях №070901 у селі Кульчин, №070744 у селі Заброди Ковельського району, на дільницях №070457 у селах Юнівка та №070182 Іванівка Володимир-Волинського району, №070990 у місті Ковель – тут пандус також необхідний всередині приміщення.
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Про це інформують на сайті платформи ОПОРА.
На виборчій дільниці №070960 у селі Залісся Ковельського району член дільничної виборчої комісії проголосував поза межами кабіни для голосування.
На дільниці №070349 у селі Калиновник Ковельського району наявні лише 1 стаціонарна скринька для голосування, 1 мала скринька та 1 кабіна.
На дільниці №071004 у місті Ковель не вистачає скриньок – на великій дільниці містяться 4 стаціонарні скриньки. Окрім того, кабінки тут розташували притул до гардеробної – таким чином, у них немає суцільної задньої стінки. Також перед входом у приміщення є сходинки однак пандус відсутній.
Зауважимо, що пандуси для заїзду у приміщення відсутні на низці дільниць у різних населених пунктах. Це може спричинити незручності у випадку голосування осіб, котрі пересуваються на візках. Зокрема, немає пандусів на дільницях №070901 у селі Кульчин, №070744 у селі Заброди Ковельського району, на дільницях №070457 у селах Юнівка та №070182 Іванівка Володимир-Волинського району, №070990 у місті Ковель – тут пандус також необхідний всередині приміщення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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