Українці Лейпцига передали допомогу дітям-сиротам на Донбасі. ФОТО





Частина вантажу вже прибула на місце, дещо все ще на шляху, розповіла Оксана Макогон.



Звернувся до закордонних співвітчизників Центр цивільно-військового співробітництва м.Маріупіль. Цього разу йшлося про маріупольський сиротинець «Центр опіки», в якому мешкають понад 130 дітей - від немовлят до підлітків 16 років.



Громада українців та громада УГКЦ Лейпцига міста негайно відгукнулися на прохання: закупили 45 комплектів посуду для наймолодших, зубні щітки для кожної дитини, зубну пасту, шампунь, рідке мило тощо. Для різних вікових груп діток відібрали якісне взуття та одяг. Не забули і про іграшки.





Загалом спакували 23 коробки гуманітарної допомоги. Завдяки волонтерам вдалося доставити вантаж в Україну безкоштовно.





З початку 2019 року українська громада Лейпцига надала допомогу майже 20 дитячим закладам у прифронтовій зоні та десяткам родин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці німецького міста Лейпциг учергове передали гуманітарну допомогу дітям на Донбасі.Частина вантажу вже прибула на місце, дещо все ще на шляху, розповіла Укрінформу активісткаЗвернувся до закордонних співвітчизників Центр цивільно-військового співробітництва м.Маріупіль. Цього разу йшлося про маріупольський сиротинець «Центр опіки», в якому мешкають понад 130 дітей - від немовлят до підлітків 16 років.Громада українців та громада УГКЦ Лейпцига міста негайно відгукнулися на прохання: закупили 45 комплектів посуду для наймолодших, зубні щітки для кожної дитини, зубну пасту, шампунь, рідке мило тощо. Для різних вікових груп діток відібрали якісне взуття та одяг. Не забули і про іграшки.Загалом спакували 23 коробки гуманітарної допомоги. Завдяки волонтерам вдалося доставити вантаж в Україну безкоштовно.З початку 2019 року українська громада Лейпцига надала допомогу майже 20 дитячим закладам у прифронтовій зоні та десяткам родин.

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