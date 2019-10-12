У Луцьку п'яний чоловік зухвало поводився та ображав дівчину, а коли до нього викликали поліцію – знепритомнів





23-річний п'яний чоловік проявляв агресивні дії до дівчини, що стояла поруч, лаявся та курив у невстановленому місці. Чоловік не реагував на зауваження військовослужбовців, поводився агресивно, відтак, на нього надягнули кайданки, – інформує



На місце події викликали екіпаж патрульної поліції. Однак у цей момент затриманому громадянину нібито стало зле і він знепритомнів. Гвардійці одразу викликали карету "швидкої" та почали надавати першу домедичну допомогу. До приїзду медиків чоловік прийшов до тями. Та коли гвардійці намагалися зняти з нього кайданки, той почав пручатися і вириватися, через що пошкодив ключ від кайданок.



Громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173, 175 та 185 КУпАП.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері 23 жовтня під час охорони громадського порядку на проспекті Соборності у Луцьку піший патруль гвардійців військової частини 1141 затримав чоловіка, що порушував громадський порядок.23-річний п'яний чоловік проявляв агресивні дії до дівчини, що стояла поруч, лаявся та курив у невстановленому місці. Чоловік не реагував на зауваження військовослужбовців, поводився агресивно, відтак, на нього надягнули кайданки, – інформує пресслужба військової частини 1141 Нацгвардії у Луцьку На місце події викликали екіпаж патрульної поліції. Однак у цей момент затриманому громадянину нібито стало зле і він знепритомнів. Гвардійці одразу викликали карету "швидкої" та почали надавати першу домедичну допомогу. До приїзду медиків чоловік прийшов до тями. Та коли гвардійці намагалися зняти з нього кайданки, той почав пручатися і вириватися, через що пошкодив ключ від кайданок.Громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173, 175 та 185 КУпАП.

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