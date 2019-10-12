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У Луцьку п'яний чоловік зухвало поводився та ображав дівчину, а коли до нього викликали поліцію – знепритомнів

У Луцьку п'яний чоловік зухвало поводився та ображав дівчину, а коли до нього викликали поліцію – знепритомнів
Ввечері 23 жовтня під час охорони громадського порядку на проспекті Соборності у Луцьку піший патруль гвардійців військової частини 1141 затримав чоловіка, що порушував громадський порядок.

23-річний п'яний чоловік проявляв агресивні дії до дівчини, що стояла поруч, лаявся та курив у невстановленому місці. Чоловік не реагував на зауваження військовослужбовців, поводився агресивно, відтак, на нього надягнули кайданки, – інформує пресслужба військової частини 1141 Нацгвардії у Луцьку.

На місце події викликали екіпаж патрульної поліції. Однак у цей момент затриманому громадянину нібито стало зле і він знепритомнів. Гвардійці одразу викликали карету "швидкої" та почали надавати першу домедичну допомогу. До приїзду медиків чоловік прийшов до тями. Та коли гвардійці намагалися зняти з нього кайданки, той почав пручатися і вириватися, через що пошкодив ключ від кайданок.

Громадянина притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173, 175 та 185 КУпАП.

Зображення ілюстративне

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Теги: п'яний, поліція, кайданки, знепритомнів
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