вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО

На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО
Сьогодні, 25 жовтня, на автодорозі Ковель – Луцьк, неподалік села Любитів Ковельського району, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це «Ковель медіа» повідомили очевидці аварії.

За їх словами, зіштовхнулися два автомобілі, один з них належить ПрАТ «Волиньобленерго».

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місці події працювала патрульна поліція.

На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО
На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, аварія, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО
Сьогодні, 14:15
У Луцьку п'яний чоловік зухвало поводився та ображав дівчину, а коли до нього викликали поліцію – знепритомнів
Сьогодні, 13:54
Українці Лейпцига передали допомогу дітям-сиротам на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 13:39
На Волині член ДВК проголосував за межами кабінки
Сьогодні, 13:10
Волиняни звертаються в поліцію через опитування Зеленського
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО У Ковелі зіткнулись три автомобілі. ВІДЕО
09 серпень, 19:26
У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО У Ковелі – дві аварії за участю 7 автівок. ФОТО
28 червень, 22:31
У ДТП постраждали обидва водії, – поліція про аварію у Ковелі за участю авто правоохоронців У ДТП постраждали обидва водії, – поліція про аварію у Ковелі за участю авто правоохоронців
30 листопад, 2019, 17:03
У Ковелі – аварія за участю поліцейського авто. ВІДЕО У Ковелі – аварія за участю поліцейського авто. ВІДЕО
30 листопад, 2019, 15:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО
Сьогодні, 14:15
 0
У Луцьку п'яний чоловік зухвало поводився та ображав дівчину, а коли до нього викликали поліцію – знепритомнів
Сьогодні, 13:54
 0
Українці Лейпцига передали допомогу дітям-сиротам на Донбасі. ФОТО
Сьогодні, 13:39
 0
На Волині член ДВК проголосував за межами кабінки
Сьогодні, 13:10
 0
Волиняни звертаються в поліцію через опитування Зеленського
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8