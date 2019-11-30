На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО





Про це



За їх словами, зіштовхнулися два автомобілі, один з них належить ПрАТ «Волиньобленерго».



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місці події працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 25 жовтня, на автодорозі Ковель – Луцьк, неподалік села Любитів Ковельського району, трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це «Ковель медіа» повідомили очевидці аварії.За їх словами, зіштовхнулися два автомобілі, один з них належить ПрАТ «Волиньобленерго».Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місці події працювала патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію