На Волині – аварія за участю автомобіля «Волиньобленерго». ФОТО
Сьогодні, 14:15
Сьогодні, 25 жовтня, на автодорозі Ковель – Луцьк, неподалік села Любитів Ковельського району, трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це «Ковель медіа» повідомили очевидці аварії.
За їх словами, зіштовхнулися два автомобілі, один з них належить ПрАТ «Волиньобленерго».
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місці події працювала патрульна поліція.
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Про це «Ковель медіа» повідомили очевидці аварії.
За їх словами, зіштовхнулися два автомобілі, один з них належить ПрАТ «Волиньобленерго».
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місці події працювала патрульна поліція.
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