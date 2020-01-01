«Я – Бог»: в Одесі неадекватний водій протаранив авто поліції та врізався в дерево. ВІДЕО
Сьогодні, 14:43
Вранці 25 жовтня в Одесі затримали автомобіліста у стані сильного наркотичного сп’яніння.
Про це інформує патрульна поліція Одеської області.
Водій Subaru після багаторазових порушень ПДР влаштував справжню гонитву від поліції.
На перекритому перехресті вулиці Канатна і Італійського бульвару позашляховик протаранив поліцейське авто, після чого врізався у дерево на території військового навчального закладу.
За словами очевидців, від удару машина загорілася, а гасити пожежу вибігли курсанти.
Під час затримання чоловік заявив поліцейським, що він Бог.
Пізніше він пояснив, що перед поїздкою прийняв дозу амфетаміну.
В соцмережах припускають, що винуватцем аварії є відомий український ведучий та учасник телевізійних шоу Володимир Гула.
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Про це інформує патрульна поліція Одеської області.
Водій Subaru після багаторазових порушень ПДР влаштував справжню гонитву від поліції.
На перекритому перехресті вулиці Канатна і Італійського бульвару позашляховик протаранив поліцейське авто, після чого врізався у дерево на території військового навчального закладу.
За словами очевидців, від удару машина загорілася, а гасити пожежу вибігли курсанти.
Під час затримання чоловік заявив поліцейським, що він Бог.
Пізніше він пояснив, що перед поїздкою прийняв дозу амфетаміну.
В соцмережах припускають, що винуватцем аварії є відомий український ведучий та учасник телевізійних шоу Володимир Гула.
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