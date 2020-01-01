«Я – Бог»: в Одесі неадекватний водій протаранив авто поліції та врізався в дерево. ВІДЕО





Про це інформує



Водій Subaru після багаторазових порушень ПДР влаштував справжню гонитву від поліції.



На перекритому перехресті вулиці Канатна і Італійського бульвару позашляховик протаранив поліцейське авто, після чого врізався у дерево на території військового навчального закладу.





За словами очевидців, від удару машина загорілася, а гасити пожежу вибігли курсанти.



Під час затримання чоловік заявив поліцейським, що він Бог.



Пізніше він пояснив, що перед поїздкою прийняв дозу амфетаміну.







В соцмережах припускають, що винуватцем аварії є відомий український ведучий та учасник телевізійних шоу Володимир Гула.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 25 жовтня в Одесі затримали автомобіліста у стані сильного наркотичного сп’яніння.Про це інформує патрульна поліція Одеської області Водій Subaru після багаторазових порушень ПДР влаштував справжню гонитву від поліції.На перекритому перехресті вулиці Канатна і Італійського бульвару позашляховик протаранив поліцейське авто, після чого врізався у дерево на території військового навчального закладу.За словами очевидців, від удару машина загорілася, а гасити пожежу вибігли курсанти.Під час затримання чоловік заявив поліцейським, що він Бог.Пізніше він пояснив, що перед поїздкою прийняв дозу амфетаміну.В соцмережах припускають, що винуватцем аварії є відомий український ведучий та учасник телевізійних шоу

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