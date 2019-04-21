У Ковелі на дільниці скриньку для голосування встановили під камерою відеонагляду. ФОТО





Про це інформує



На дільниці №070993 голосування відбувається у навчальному закладі – гімназії, де у вестибюлі встановлена камеру. Тож одна зі стаціонарних виборчих скриньок встановлена таким чином, що потрапляє в кут огляду камери відеоспостереження, розміщеної поблизу.



Пристрій працює, а зображення із камери, за словами спостерігача ОПОРИ, транслюється на монітор, поблизу якого перебуває охоронниця школи.





Через таке розташування, на моніторі можна, імовірно, розгледіти, як виборці опускають бюлетені в одну із виборчих скриньок.





Згідно із частиною 1 статті 16 Виборчого Кодексу України голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На дільниці №070993 у місті Ковелі скринька для голосування частково потрапляє в поле огляду камери відеоспостереження приміщення.Про це інформує громадська мережа ОПОРА На дільниці №070993 голосування відбувається у навчальному закладі – гімназії, де у вестибюлі встановлена камеру. Тож одна зі стаціонарних виборчих скриньок встановлена таким чином, що потрапляє в кут огляду камери відеоспостереження, розміщеної поблизу.Пристрій працює, а зображення із камери, за словами спостерігача ОПОРИ, транслюється на монітор, поблизу якого перебуває охоронниця школи.Через таке розташування, на моніторі можна, імовірно, розгледіти, як виборці опускають бюлетені в одну із виборчих скриньок.Згідно із частиною 1 статті 16 Виборчого Кодексу України голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

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