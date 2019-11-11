Книга «Справа Василя Стуса» вийде в аудіоверсії

Ахтем Сеітаблаєв.



Щоб книга легше сприймалася на слух, для аудіоверсії її адаптують та дещо скоротять. Про це повідомила працівниця Vivat у фейсбуці, – передає



Водночас у видавництві наголосили, що українці можуть не хвилюватися: «найважливіше точно озвучать».



Автор книги Вахтанг Кіпіані вже прокоментував новину.



«Чудова ранкова новина. «Справа Василя Стуса» вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеітаблаєва», – заявив Кіпіані.



Окрім того, Vivat вже друкує новий наклад «Справи Василя Стуса». Кіпіані розповів, що надрукують ще 15 000 книг.



Нагадаємо, Дарницький суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» без дозволу Віктора Медведчука.



Суд вирішив, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача. Крім цього, з Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 гривень на користь Медведчука.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Видавництво Vivat випустить аудіоверсію книги «Справа Василя Стуса». Озвучить її український режисер та акторЩоб книга легше сприймалася на слух, для аудіоверсії її адаптують та дещо скоротять. Про це повідомила працівниця Vivat у фейсбуці, – передає 24 канал Водночас у видавництві наголосили, що українці можуть не хвилюватися: «найважливіше точно озвучать».Автор книгивже прокоментував новину.«Чудова ранкова новина. «Справа Василя Стуса» вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтема Сеітаблаєва», – заявив Кіпіані.Окрім того, Vivat вже друкує новий наклад «Справи Василя Стуса». Кіпіані розповів, що надрукують ще 15 000 книг.Нагадаємо, Дарницький суд заборонив розповсюдження тиражу книги Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» без дозволу Віктора Медведчука.Суд вирішив, що деякі фрази у книзі порушують честь та гідність позивача. Крім цього, з Кіпіані та видавництва Vivat стягнули 860 гривень на користь Медведчука.

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