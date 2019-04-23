Стовідсоткова явка та троє новонароджених: як голосують на спецдільниці у луцькому пологовому
Сьогодні, 15:56
На спецдільниці у Луцькому пологовому будинку станом на 14:00 проголосувало 100% виборчинь, - розповів Суспільному голова дільниці Сергій Денисов.
Для голосування спецдільниця отримали 604 бюлетені. Проголосували усі зареєстровані у списку вагітні та породіллі - 18 виборчинь.
Станом на 15:00 в пологовому народилося троє дітей розповіла лікарка Людмила Дудра. Мам новонароджених у списку виборців не було. Зі слів лікарки, усіх пацієнток на дільницю супроводжували медсестри.
60% виборчинь на спецдільниці проголосували ще до 10 ранку. Усі члени ДВК напередодні здали у лабораторному центрі тести на COVID-19. Зі слів Сергія Денисова, попри те, що усі зареєстровані виборчині вже проголосували, дільниця працюватиме до 20:00. Підрахунок голосів розпочнеться після закриття.
Нагадаємо, у Луцьку 25 жовтня працюють 83 виборчі дільниці, з них 74 — звичайні та 9 — спеціальних у лікувальних закладах обласного центру.
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Для голосування спецдільниця отримали 604 бюлетені. Проголосували усі зареєстровані у списку вагітні та породіллі - 18 виборчинь.
Станом на 15:00 в пологовому народилося троє дітей розповіла лікарка Людмила Дудра. Мам новонароджених у списку виборців не було. Зі слів лікарки, усіх пацієнток на дільницю супроводжували медсестри.
60% виборчинь на спецдільниці проголосували ще до 10 ранку. Усі члени ДВК напередодні здали у лабораторному центрі тести на COVID-19. Зі слів Сергія Денисова, попри те, що усі зареєстровані виборчині вже проголосували, дільниця працюватиме до 20:00. Підрахунок голосів розпочнеться після закриття.
Нагадаємо, у Луцьку 25 жовтня працюють 83 виборчі дільниці, з них 74 — звичайні та 9 — спеціальних у лікувальних закладах обласного центру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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