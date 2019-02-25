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Волинський госпіталь ветеранів війни придбає медобладнання за майже півтора мільйона гривень

Волинський госпіталь ветеранів війни придбає медобладнання за майже півтора мільйона гривень
Постачальника устаткування для операційних блоків (відеоендоскопічна система) визначать у результаті відкритих торгів.

Про це інформує «Волинь Online».

Організовує торги Комунальне підприємство «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради. Тендерні пропозиції приймають до 5 листопада, розпочнуть аукціон 6 листопада.

Йдеться про придбання відеоендоскопічної системи. Строк постачання – до кінця року.

Очікувана вартість обладнання становить 1,444 мільйона гривень.

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Теги: госпіталь, тендер, обладнання
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