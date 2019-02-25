Волинський госпіталь ветеранів війни придбає медобладнання за майже півтора мільйона гривень
Сьогодні, 16:23
Постачальника устаткування для операційних блоків (відеоендоскопічна система) визначать у результаті відкритих торгів.
Про це інформує «Волинь Online».
Організовує торги Комунальне підприємство «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради. Тендерні пропозиції приймають до 5 листопада, розпочнуть аукціон 6 листопада.
Йдеться про придбання відеоендоскопічної системи. Строк постачання – до кінця року.
Очікувана вартість обладнання становить 1,444 мільйона гривень.
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Про це інформує «Волинь Online».
Організовує торги Комунальне підприємство «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» Волинської обласної ради. Тендерні пропозиції приймають до 5 листопада, розпочнуть аукціон 6 листопада.
Йдеться про придбання відеоендоскопічної системи. Строк постачання – до кінця року.
Очікувана вартість обладнання становить 1,444 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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