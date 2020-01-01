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У Нововолинську члени ДВК змушені йти до виборців, хворих на коронавірус, без захисних костюмів

У Нововолинську члени ДВК змушені йти до виборців, хворих на коронавірус, без захисних костюмів
Нововолинська міська рада, на жаль, не забезпечила виборчі дільниці усіма засобами захисту. Стосується це захисних костюмів для членів ДВК, що йдуть до нововолинців, які хворіють коронавірусом та голосують вдома.

Журналістам БУГу на виборчій дільниці № 071111 у ліцеї №1 голова ДВК розповіла, що із 16 виборців, які голосують вдома, один – хворіє COVID-19 та перебуває на самоізоляції.

Мешканка Нововолинська попередньо написала заяву, зробити це потрібно було до 20:00 п’ятниці, 23 жовтня, з доданою довідкою медичної установи про стан здоров’я.

Голова ДВК зазначила, що для голосування виборця, який перебуває на самоізоляції, є окрема скринька. Однак із нею члени дільниці повертаються назад. Більшою проблемою є те, що захисних костюмів для членів ДВК, які виїздять додому до хворої на коронавірус, не видали.

“Члени ДВК після голосування повертаються на дільницю. Із захисту – лише щитки, їх видали три на виборчу дільницю, є в достатній кількості маски, рукавиці та дезінфікуючі засоби. Міська влада, яка мала закупити всі необхідні протиепідеміологічні засоби, не передбачила захисні костюми. Ми особисто зверталися до Сторонського (заступник міського голови – ред), але без результату”.

Дільнична виборча комісія самостійно придбала бахіли та захисний одноразовий костюм в аптеці.

Чи є ще у Нововолинську виборці, які голосували, перебуваючи на самоізоляції, поки не відомо.

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Теги: ДВК, коронавірус, вибори, захисний костюм
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